Cúcuta y el área metropolitana a oscuras: 135.000 usuarios afectados por falla eléctrica

Alrededor de 135.000 usuarios de Cúcuta y el área metropolitana se quedaron sin energía eléctrica este miércoles, a las 8:44 de la noche, según informó Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS).

De acuerdo con el gerente de CENS, José Miguel González Campo, el evento se presentó en la subestación San Mateo, donde se registró una falla en un módulo de 34.500 voltios.

“Hoy a las 8:44 de la noche tuvimos un evento en la subestación San Mateo, una falla en el módulo de 34.500 voltios con una afectación de alrededor de 135.000 usuarios en Cúcuta y en el área metropolitana”, explicó González.

Tras conocerse la falla, personal técnico y operativo de la empresa inició la evaluación de la infraestructura para establecer qué originó el incidente. Por ahora, las causas continúan bajo análisis técnico.

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CENS explicó que la recuperación del servicio se está coordinando con el Centro Nacional de Despacho (CND), debido a que el restablecimiento involucra activos conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Mientras avanzan las maniobras, la empresa realiza traslados de carga entre las diferentes subestaciones de Cúcuta, así como operaciones sobre otros módulos de la subestación San Mateo, con el objetivo de recuperar progresivamente la demanda afectada.

“Queremos nuevamente irles informando de ese restablecimiento paulatino de la demanda en las próximas horas”, señaló el gerente de CENS.

La empresa indicó que la normalización al servicio de energía se realizará de manera gradual, segura y coordinada, una vez sean autorizadas y ejecutadas las acciones necesarias en los diferentes niveles del sistema eléctrico.

Finalmente, CENS hizo un llamado a la comunidad para realizar un uso eficiente y racional de la energía, particularmente durante este jueves, mientras continúan las labores para estabilizar el sistema.