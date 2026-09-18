Ocaña se prepara para iniciar obras de la intersección vial en Los Seguros

La comunidad de Ocaña conoció este jueves los detalles del inicio de las obras para el mejoramiento de la intersección vial ubicada en el sector del antiguo Seguro Social, donde la intervención en campo está prevista para comenzar la próxima semana.

Dentro de las obras previstas se encuentra la construcción de un puente elevado de 101 metros de longitud, con cinco apoyos y una calzada de nueve metros de ancho, además de sus respectivos aproches. El proyecto también contempla el mejoramiento de la glorieta ubicada bajo el puente, que permitirá conectar la calle 7 con la avenida Francisco Fernández de Contreras y la avenida Circunvalar.

La intervención incluye además obras hidráulicas para el manejo de los afluentes que atraviesan este sector. Se contempla la canalización de 36,29 metros del río Chiquito, la construcción de un box culvert de 21 metros sobre este afluente y la calle 7, así como la canalización de 184 metros del río Tejo. También está prevista la construcción de un muro de contención como parte de las obras complementarias del proyecto.

“Esta intervención permitirá mejorar el tránsito vehicular, contribuir a la descongestión del sector y fortalecer las condiciones de seguridad vial”, comentó la consejera para la Articulación Interinstitucional, María Andrea Sanguino Romero.

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El proyecto busca además facilitar la circulación del tránsito pesado que se moviliza desde Cúcuta y otras ciudades hacia la Costa Norte de Colombia y viceversa, con el propósito de reducir el paso de estos vehículos por las vías internas de Ocaña, disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre diferentes sectores del municipio.

Actualmente, la etapa de estudios y diseños registra un avance del 93 % y se proyecta su culminación a finales de septiembre. Una vez concluidas las actividades correspondientes a esta fase, avanzará la ejecución de las obras previstas en el proyecto.

Para Leonel Valero Escalante, director territorial de INVIAS en Norte de Santander, el proyecto responde a la necesidad de intervenir un corredor estratégico y mejorar las condiciones de seguridad vial. El funcionario recordó que los estudios y diseños iniciales se remontan a 2019 y posteriormente fueron revisados, complementados y ajustados hasta consolidar la propuesta que actualmente se encuentra en su etapa final.

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La ejecución del proyecto está a cargo de la Unión Temporal Intercambiador Río Tejo, con interventoría del Consorcio Vías 076, contratada por Findeter, y tiene como entidad contratante a la Gobernación de Norte de Santander.

Desde la comunidad, Alipio Ibáñez, habitante del sector, reconoció la importancia de la intervención para quienes transitan y desarrollan actividades económicas en esta zona, al tiempo que señaló que durante la construcción podrían presentarse afectaciones temporales propias de una obra de esta magnitud.

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