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La Playa de Belén declara calamidad pública por escasez de agua
La sequía impacta en los cultivos de los campesinos.
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jsarabia
Una difícil situación se vive en el municipio turístico de La Playa de Belén por la escasez de agua potable.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 18 de Septiembre de 2026


Habitantes de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo comienzan a padecer las consecuencias del Fenómeno de El Niño, mientras que las autoridades ambientales adoptan medidas especiales para el abastecimiento de agua a las distintas comunidades.

Ante este escenario, la alcaldesa del municipio de La Playa de Belén, Yoli Margarita Ruedas, declaró calamidad pública para afrontar los efectos de la prolongada sequía que repercute tanto en la zona rural y urbana de esa localidad.

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Una de las decisiones que se tomaron en este sentido fue la cancelación de las fiestas patronales de Las Mercedes, prevista para el fin de semana, ya que no se cuenta con las condiciones para albergar a más de 2.000 visitantes.
 

Una difícil situación se vive en el municipio turístico de La Playa de Belén por la escasez de agua potable.

Campesinos claman ayuda

Frente a este panorama, los agricultores de la zona del Catatumbo solicitan al ministerio de Agricultura la ayuda para resarcir las pérdidas de los cultivos por el intenso verano.

El labriego Alirio Bayona solicitó a los gobernantes de turno una mirada al sector agropecuario y adoptar medidas especiales hacia las zonas afectadas.

Por su parte, el Consejo de Gestión del Riesgo decretó la calamidad pública ya que la Empresa de Servicios Públicos no cuenta con el recurso hídrico para abastecer a los usuarios.

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Sumado a ello, la jefa de Planeación de esa población, Angie Marcela Ortiz, aseguró que la situación es bastante crítica, por lo que se implementan planes de contingencia para evitar una emergencia sanitaria en el municipio turístico por excelencia.
 

Una difícil situación se vive en el municipio turístico de La Playa de Belén por la escasez de agua potable.

Un salvavidas 

Más de 8.000 habitantes tanto del casco urbano como rural sufren por el desabastecimiento de agua ante los bajos niveles de las quebradas que surten los acueductos locales.

Entre los afluentes hídricos que se encuentran en esta situación se encuentra: La Honda, Piritama, Aratoque, La Tenería y Fátima.

Entretanto, Angie Marcela Ortiz, secretaria de Planeación de este municipio, manifestó que el panorama es complejo en varias veredas, así como en el corregimiento de Aspasica y el casco urbano.

Los presidentes de Juntas de Acción Comunal también han expresado su preocupación por la considerable disminución de las fuentes hídricas, afectando sus actividades agrícolas y ganaderas.

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Ante esto, la administración municipal está adelantando gestiones para disponer de carrotanques permanentes que permita llevar agua al casco urbano, mientras persisten las altas temperaturas y la reducción de los caudales.

 

Una difícil situación se vive en el municipio turístico de La Playa de Belén por la escasez de agua potable.

 

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