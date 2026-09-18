La Playa de Belén declara calamidad pública por escasez de agua

Un salvavidas
Más de 8.000 habitantes tanto del casco urbano como rural sufren por el desabastecimiento de agua ante los bajos niveles de las quebradas que surten los acueductos locales.
Entre los afluentes hídricos que se encuentran en esta situación se encuentra: La Honda, Piritama, Aratoque, La Tenería y Fátima.
Entretanto, Angie Marcela Ortiz, secretaria de Planeación de este municipio, manifestó que el panorama es complejo en varias veredas, así como en el corregimiento de Aspasica y el casco urbano.
Los presidentes de Juntas de Acción Comunal también han expresado su preocupación por la considerable disminución de las fuentes hídricas, afectando sus actividades agrícolas y ganaderas.
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Ante esto, la administración municipal está adelantando gestiones para disponer de carrotanques permanentes que permita llevar agua al casco urbano, mientras persisten las altas temperaturas y la reducción de los caudales.