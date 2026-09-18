La Playa de Belén declara calamidad pública por escasez de agua



Habitantes de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo comienzan a padecer las consecuencias del Fenómeno de El Niño, mientras que las autoridades ambientales adoptan medidas especiales para el abastecimiento de agua a las distintas comunidades.

Ante este escenario, la alcaldesa del municipio de La Playa de Belén, Yoli Margarita Ruedas, declaró calamidad pública para afrontar los efectos de la prolongada sequía que repercute tanto en la zona rural y urbana de esa localidad.

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Una de las decisiones que se tomaron en este sentido fue la cancelación de las fiestas patronales de Las Mercedes, prevista para el fin de semana, ya que no se cuenta con las condiciones para albergar a más de 2.000 visitantes.

