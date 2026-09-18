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Golpe al Eln en Ocaña: capturan a cuatro presuntos integrantes por hurto de hidrocarburos
Las autoridades señalan a los detenidos de integrar una red dedicada al robo y comercialización clandestina de combustible. El presidente Abelardo de la Espriella también informó sobre una captura en el Cauca.
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cesarmuñoz
Capturados-Ocaña-Eln.
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Viernes, 18 de Septiembre de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en las últimas horas la captura de cuatro integrantes del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El procedimiento fue ejecutado por el Ejército Nacional y la Dirección de Carabineros, Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mediante orden judicial.

Según las autoridades, estas personas estarían vinculadas a una red dedicada al huerto y comercialización de hidrocarburos de manera clandestina.

Los detenidos son señalados de los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos.

Asimismo, los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente que continuará su proceso judicial

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Igualmente, el mandatario resaltó que en en los municipios de El Plateado y Argelia, Cauca, la Dijín de la Policía y el Ejército capturaron a alias Correa, miembro de las milicias urbanas del mencionado grupo armado y cercano a alias Jairito, cabecilla de la estructura. El hombre fue señalado por el jefe de Estado como encargado de realizar inteligencia a la Fuerza Pública y coordinar atentados terroristas.

"Los estamos ubicando, persiguiendo y capturando. No tendrán dónde esconderse", indicó De la Espriella.

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