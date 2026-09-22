¿El pasado alcanzó a el Gato? Nueva tragedia para la familia Duarte en Cúcuta

En menos de cinco meses, las balas volvieron a golpear a la familia Duarte, del barrio Cuberos Niño, en la Comuna 10 de Cúcuta. Primero fue la pequeña Danna Sofía, víctima de una bala perdida, y ahora William Duarte Contreras, el Gato, asesinado a tiros cuando se movilizaba en su motocicleta.

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Hoy, la fotografía de la pequeña junto a William es uno de los recuerdos más dolorosos para esta familia, que vuelve a estar de luto.

El Gato, de 54 años, fue asesinado a disparos al mediodía del pasado domingo, 20 de septiembre. Su cuerpo quedó sobre la motocicleta Suzuki GN negra en la que se movilizaba.

El crimen ocurrió en la avenida 13A con calle 23 del barrio Alfonso López. Por allí transitaba cuando, de repente, aparecieron otros dos hombres en moto, que se pusieron en paralelo a él y le dispararon varias veces.

Los impactos fueron certeros y, en su mayoría, alcanzaron el tórax y el abdomen. William perdió rápidamente el control de la motocicleta, que se desvió hacia su costado derecho y terminó junto a un taxi que también pasaba por el lugar.

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El taxista, testigo de primera mano del ataque, se detuvo de inmediato y buscó ponerse a salvo, mientras a la distancia se disipaba el ruido de los motores. Cuando se asomó por la ventana, se encontró con un panorama impactante.

La motocicleta estaba recostada contra el vehículo amarillo y Duarte permanecía tendido sobre el tanque de la misma, mientras la pintura negra se teñía de rojo. Algunos testigos salieron rápidamente y lo movieron. Su camiseta estaba completamente manchada de sangre, pero aún presentaba signos vitales.

Allegados llegaron con prisa para trasladarlo a un centro asistencial. Sin embargo, el personal médico no pudo hacer nada por salvarle la vida. Las heridas eran demasiado graves y, apenas unos minutos después, se confirmó su muerte.

El caso quedó en manos de los investigadores que llegaron a la escena para adelantar las pesquisas preliminares, recopilar información sobre el crimen y tratar de identificar a los responsables. Por ahora, las autoridades analizan si el pasado judicial de la víctima podría tener alguna relación con el homicidio.

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Ketchup

Aunque esta podría ser la última, no era la primera vez que el Gato aparecía en los registros judiciales. En 2018, su rostro ya había figurado en este mismo medio como presunto integrante de una banda delincuencial dedicada al microtráfico: Los Ketchup.

El nombre de la organización hacía referencia al sector donde operaba, La Tomatera, donde sus integrantes podían obtener ganancias de hasta cuatro millones de pesos diarios con la venta de distintas drogas, como marihuana, bazuco y heroína.

La detención se produjo en medio de un operativo en el que se ejecutaron 15 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En total, fueron capturadas 13 personas.

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El Gato cumplía la presunta función de expendedor y fue detenido junto con sus hermanos, Sandra Yuri y Freyman Eduardo. Todos fueron enviados a prisión. Sin embargo, William recuperó la libertad hace un par de años.

Ahora, su asesinato vuelve a poner la lupa sobre su pasado judicial y las circunstancias que rodearon el ataque. Por el momento, las autoridades deberán establecer si existe alguna conexión entre esos antecedentes y el crimen, así como quiénes estarían detrás del homicidio.