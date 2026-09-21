Amor, amistad y tragedia en Cúcuta: choque de motos acabó con la vida de Huber en el barrio Motilones

Aún existe poca información sobre el nuevo accidente de tránsito que cobró una vida en Cúcuta, pero lo cierto es que, para los habitantes del barrio Motilones, este tipo de hechos parece haberse convertido en una situación recurrente.

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La víctima fue Huber Granados Pallares, de 42 años, quien murió en una fuerte colisión entre dos motocicletas que, además, dejó herido al conductor del otro vehículo. Por el momento, la única certeza es que se trató de un choque ocurrido a alta velocidad.

Los numerosos restos de carrocería de las motos y las marcas que quedaron sobre el suelo y permanecían allí hasta el día siguiente daban cuenta de la magnitud del accidente que sacudió la celebración de Amor y Amistad en la ciudad.

El siniestro ocurrió el pasado sábado, 19 de septiembre, después de las 10:00 p. m., cuando el ambiente en la avenida 1, entre calles 9 y 10 del mencionado barrio, se estremeció de repente luego de que dos motocicletas negras colisionaran a alta velocidad.

Los conductores salieron expulsados de los vehículos y terminaron contra el asfalto. El impacto fue mortal para Huber, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó tendido sobre el pavimento.

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Las motocicletas quedaron una en cada carril, rodeadas de pequeños fragmentos de carrocería. Los vecinos que escucharon el estruendo salieron a la calle y se encontraron con la escena. Uno de los afectados aún se movía y se quejaba, mientras que el otro permanecía inmóvil.

No había nada que hacer por Granados. Su muerte fue confirmada minutos después por el personal paramédico que llegó al lugar. A la par, arribaron uniformados de Tránsito y Transporte para adelantar las pesquisas preliminares y tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.

Residentes del sector advirtieron que ya es una situación recurrente ver motocicletas transitando por esa avenida a altas velocidades, sin las medidas de prevención necesarias y, en algunos casos, sin respetar las normas de tránsito.

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