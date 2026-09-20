La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Minambiente asegura que el grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado
Más de 250 personas trabajan en las labores de control del incendio forestal en el cerro San Marcos, que ha consumido cerca de 70 hectáreas y obligado a evacuar familias y hoteles de la zona.

Authored by
dsifontes
Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente
Colprensa
Colprensa
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

Más de 250 personas trabajan en tierra para atender el incendio forestal que permanece activo en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá. Bomberos, organismos de socorro, autoridades y otros equipos participan en las labores de control, reforzadas con apoyo aéreo.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que, de acuerdo con datos de la UNGRD, el incendio habría sido provocado. Sin embargo, las autoridades competentes adelantan las verificaciones para establecer las causas de la conflagración.

Las llamas han consumido cerca de 70 hectáreas en el cerro San Marcos. La emergencia obligó a evacuar a familias y hoteles de la zona. La situación también llevó a cancelar la Carrera del Amor, competencia que estaba programada para este domingo y cuyos recursos serán destinados a atender la emergencia y apoyar a los afectados.

Puede leer: Aeropuerto de Barranquilla alista mejoras ante la llegada de El Niño

El funcionario destacó el trabajo de los equipos desplegados y aseguró que el Gobierno nacional continúa coordinando las capacidades necesarias para responder a la emergencia, con prioridad en la protección de las comunidades y del patrimonio natural.

Finalmente, advirtió que las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño pueden aumentar el riesgo de incendios de cobertura vegetal durante los próximos meses, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y evitar actividades que puedan generar fuego.

La emergencia continúa bajo monitoreo mientras los organismos de socorro avanzan en las labores para contener las llamas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía cerebral pionera con robot en Sudamérica
José Luis Daza
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander
Gustavo Contreras Sabogal
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¿Están entrando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a Norte de Santander? Cinco integrantes fueron capturados en La Esperanza
La Opinión