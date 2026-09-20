Norte de Santander tendrá jornada gratuita para niños con labio fisurado y paladar hendido

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y la gestora social del departamento, Cecilia Soler de Villamizar, lideran una nueva jornada de atención dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con labio fisurado y/o paladar hendido, que tendrán la posibilidad de acceder a valoración médica y a un programa de cirugías gratuitas.

La iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida de los menores y facilitar el acceso a servicios especializados, es impulsada por la Gobernación de Norte de Santander, a través de la oficina de la Gestora Social, en alianza con la Fundación Dibujando Alegría, Healing The Children y el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

La jornada de valoración se realizará el martes 27 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana, en las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz, ubicado en la avenida 11E número 5AN-71, en Cúcuta.

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El gobernador explicó que el propósito es brindar atención especializada sin costo a los menores que sean seleccionados para cirugía, especialmente a aquellos cuyas familias enfrentan dificultades económicas o viven en zonas apartadas del departamento.

“Estas jornadas buscan que los niños y adolescentes puedan acceder a una atención especializada, independientemente de su capacidad de pago o del lugar de donde provengan”, señaló el mandatario departamental.

El programa está dirigido a menores entre los 0 y 18 años que presenten labio fisurado, paladar hendido o ambas condiciones.

Estas son alteraciones congénitas que se producen cuando algunas estructuras de la boca y el labio no se desarrollan o no se unen completamente durante los primeros meses del embarazo.

El labio fisurado puede presentarse como una abertura pequeña en el labio superior o extenderse desde el labio hasta la nariz. Puede aparecer en uno de los lados, en ambos o, con menor frecuencia, en la parte central.

Un menor puede presentar únicamente labio fisurado, solamente paladar hendido o ambas condiciones.

¿Cómo pueden hacer su inscripción?

Las familias interesadas deben diligenciar previamente el formulario de inscripción de la jornada, proceso que permitirá asignar las citas correspondientes para el día de valoración.

La recomendación para los padres o acudientes es realizar la inscripción antes de acudir al hospital y conservar la información relacionada con la cita asignada.

Para obtener información sobre el formulario y resolver inquietudes, los organizadores habilitaron el WhatsApp 3024702177 y el correo electrónico fundaciondibujandoalegria@gmail.com.

Según precisó la gestora social, Cecilia Soler de Villamizar, durante la jornada, un equipo de profesionales valorará las condiciones de cada paciente y determinará cuáles son susceptibles de recibir una intervención quirúrgica dentro del programa.

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Las cirugías se realizarán en el Erasmo Meoz

El gobernador informó que las intervenciones quirúrgicas se desarrollarán en los quirófanos del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, con la participación de profesionales vinculados a las fundaciones Healing The Children y Dibujando Alegría.

También indicó que han gestionado el acompañamiento de diferentes instituciones para facilitar el traslado de pacientes procedentes de lugares de difícil acceso, especialmente de municipios del Catatumbo.

Para Cecilia Soler de Villamizar, quien desde la Oficina de la Gestora Social ha acompañado esta iniciativa durante varios años, el programa representa una oportunidad para que más familias puedan acceder a tratamientos especializados y mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

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Una campaña que lleva sonrisas

El programa de atención a niños con labio fisurado y paladar hendido comenzó en Norte de Santander en 2008, con el apoyo de la Gobernación y bajo el liderazgo de la Oficina de la Gestora Social.

Desde entonces, las jornadas han permitido realizar valoraciones e intervenciones quirúrgicas a cientos de menores del departamento, así como a niños procedentes de Venezuela.

De acuerdo con el balance suministrado por la Gobernación de Norte de Santander, durante la trayectoria del programa han sido valorados 2.017 menores y 917 han sido beneficiados con cirugías.

En 2024 se registraron 180 inscripciones, de las cuales 75 menores fueron priorizados y se realizaron 55 intervenciones quirúrgicas. Ese mismo año también se realizaron 109 terapias de fonoaudiología, un componente importante para algunos pacientes después de la intervención.

Para 2025, la campaña alcanzó su edición número quince y, según precisó la Gobernación, permitió continuar con la atención especializada de niños y adolescentes de Norte de Santander y comunidades migrantes venezolanas.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de entidades como el Ejército Nacional, la Policía, Migración Colombia, las alcaldías, el Instituto Departamental de Salud (IDS) y otras instituciones que apoyan la identificación, traslado y atención de los pacientes.

Los organizadores destacan la importancia del acompañamiento permanente de los padres y acudientes durante las distintas etapas del proceso.

El gobernador William Villamizar Laguado reiteró que el objetivo de esta estrategia, que cuenta con el acompañamiento de Cecilia Soler de Villamizar, es acercar servicios de salud especializados a niños, niñas y adolescentes con labio fisurado y paladar hendido, sin que su capacidad de pago o lugar de procedencia sea una barrera para acceder a la atención.

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