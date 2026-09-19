Tras diez días de secuestro, liberan a comerciante en Convención, Norte de Santander

Hilda Bayona, comerciante de Convención, Norte de Santander, fue liberada luego de permanecer 10 días secuestrada. La mujer había sido retenida el pasado 8 de septiembre en este municipio del Catatumbo.

La liberación fue conocida este sábado 19 de septiembre y generó alivio entre sus familiares y habitantes de Convención, quienes durante los últimos días habían pedido por su regreso.

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Bayona es una reconocida comerciante del municipio, donde lleva más de tres décadas dedicada a esta actividad y también ha apoyado labores de la pastoral.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias de su liberación ni se ha establecido públicamente quiénes serían los responsables del secuestro.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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