La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
¿Vendían o guardaban balas? Investigan vínculo de pareja capturada con el Eln en Cúcuta
Fueron detenidos en un allanamiento en el barrio Valles de Jerusalén.
Authored by
jhonatanalexanderop
Cien Balas Valles de Jerusalén
La opinión
La Opinión
Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Las autoridades buscan establecer qué relación tendrían con el Eln una pareja capturada en el barrio Valles de Jerusalén, en la Comuna 8 de Cúcuta, luego de ser sorprendida con 100 balas calibre 9 milímetros dentro de su vivienda. La investigación apunta a que esta munición podría haber tenido como destino a esa organización armada.

Siga leyendo: El extenso historial criminal de Simpson, ha caído tres veces por homicidio en Cúcuta

Sin embargo, por ahora no se ha podido establecer si el hombre, de 27 años, y la mujer, de 26, se dedicaban a almacenar o comercializar las balas.

La Policía ya tenía una sospecha sobre la pareja, por lo que adelantó una investigación en la que recopiló material probatorio hasta obtener una orden de registro y allanamiento para la vivienda.

La diligencia fue ejecutada en los últimos días. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron a la pareja en posesión de las 100 municiones y dos teléfonos de alta gama, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los investigadores ahora buscan establecer de dónde obtuvieron las balas y cuál sería su destino final, así como determinar si realmente tenían algún vínculo con el Eln.

Las capturas se produjeron por el delito de tráfico y porte de municiones. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanza el proceso de judicialización, en el que se definirá su situación jurídica y si serán enviados a prisión.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Gustavo Torres, Carlos Rentería y Jader Manyoma.
Gustavo Torres, Carlos Rentería y Jader Manyoma.
Con regresos en su convocatoria, Cúcuta Deportivo batallará ante Cali
Gustavo Contreras Sabogal
Día de Amor y Amistad. / Foto: archivo
Día de Amor y Amistad. / Foto: archivo
Así mueven el amor y la amistad la economía en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
Centro - Cúcuta.
Centro - Cúcuta.
Ruido excesivo y ocupación del espacio público se toman el centro de Cúcuta
La Opinión