¿Vendían o guardaban balas? Investigan vínculo de pareja capturada con el Eln en Cúcuta

Las autoridades buscan establecer qué relación tendrían con el Eln una pareja capturada en el barrio Valles de Jerusalén, en la Comuna 8 de Cúcuta, luego de ser sorprendida con 100 balas calibre 9 milímetros dentro de su vivienda. La investigación apunta a que esta munición podría haber tenido como destino a esa organización armada.

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Sin embargo, por ahora no se ha podido establecer si el hombre, de 27 años, y la mujer, de 26, se dedicaban a almacenar o comercializar las balas.

La Policía ya tenía una sospecha sobre la pareja, por lo que adelantó una investigación en la que recopiló material probatorio hasta obtener una orden de registro y allanamiento para la vivienda.

La diligencia fue ejecutada en los últimos días. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron a la pareja en posesión de las 100 municiones y dos teléfonos de alta gama, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los investigadores ahora buscan establecer de dónde obtuvieron las balas y cuál sería su destino final, así como determinar si realmente tenían algún vínculo con el Eln.

Las capturas se produjeron por el delito de tráfico y porte de municiones. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanza el proceso de judicialización, en el que se definirá su situación jurídica y si serán enviados a prisión.

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