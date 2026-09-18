JEP llama a exjefes de las Farc a declarar por violencia sexual y de género

Los antiguos miembros del llamado Secretariado de las extintas Farc fueron llamados a dar su versión por el caso 11 que avanza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investiga sobre los delitos de violencia sexual y de genero, cometidos entre 1990 y 2015 en 12 departamentos del país.

Frente a la Sala de Reconocimiento de Verdad deberán comparecer Rodrigo Londoño “Timochenko”, Jaime Alberto Parra “El Médico”, Miltón de Jesús Toncel “Joaquín Gómez”, Jorge Torres Victoria “Pablo Catatumbo”, Pastor Lisandro Alape Lascarro “Pastor Alape” y Julián Gallo “Carlos Antonio Lozada”.

Contra los que fueron los máximos dirigentes de esta organización criminal se presentan como prueba las versiones entregadas a la JEP de 30 víctimas quienes fueron objeto directo de alrededor de 62 hechos, realizados entre 1990 a 2015, de “violencia sexual, violencia reproductiva y violencia motivada por perjuicios basados en la orientación sexual”.

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Otras fuentes que aportaron a las pruebas se concentraron en seis informes realizados por la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), la Corporación Rosa Blanca, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Víctimas de violencia sexual pertenecientes a la Mesa Nacional de Víctimas y la Campaña No Es Hora de Callar, la Universidad Sergio Arboleda, Womens Link Worldwide (WLW) y Fiscalía General de la Nación.

La JEP indicó que además se identificaron 35 hechos que se configuran en ese marco de violencias de género, entre ellos casos de malos tratos, abortos forzados, uso forzado de anticonceptivos y hasta la entrega de hijos mientras se encontraban en las filas de esa organización.

Entre los hallazgos de la investigación están 11 hechos de otro tipo de agresiones relacionadas con actos de perjuicio contra población diversa, que terminaron en malos tratos, obligación a ocultar esas identidades sexuales, amenazas de consejos de guerra y hasta fusilamientos dentro de las filas.

Tomado de El Universal.

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