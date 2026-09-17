47 mil mujeres policías rindieron homenaje a patrullera asesinada en Nariño

Un homenaje a Yenifer Yaira Ordóñez, la patrullera de la Policía asesinada en El Charco, Nariño, rindieron esta noche 47 mil mujeres integrantes de la institución en todo el país.



Uniformadas y no uniformadas encendieron una vela y guardaron unos momentos de silencio en memoria de la patrullera en estaciones, comandos y unidades policiales de todo el país.

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"La familia policial despide con profundo dolor a una de sus hijas. La patrullera Yenifer Ordóñez entregó su vida al servicio de Colombia, dejando un legado de vocación y valentía. Su ejemplo permanecerá por siempre en nuestra Institución. Hasta siempre", manifestó la institución.



Ordoñez fue asesinada con un arma de fuego cuando salió, vestida de civil, de la estación del municipio de El Charco, Nariño, a comprar algunos elementos personales. Un grupo de hombres armados se le acercó y le disparó a la cabeza. Ordóñez murió instantáneamente, mientras los atacantes huyeron.

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