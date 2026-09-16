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Fiscalía ocupa otros 45 inmuebles por escándalo de contrabando y lavado ligado a Lili Pink
Los bienes están valorados en $184.615 millones y se suman a los 62 inmuebles ocupados en abril.
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crojas
LILI PINK
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

La Fiscalía ocupó otros 45 inmuebles, cuyo valor se estimó en $184.615 millones, por el escándalo de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir, del que haría parte la empresa Lili Pink.

Se trata de 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).

Los bienes se suman a los 62 inmuebles ocupados por la Fiscalía en abril pasado.

Lea: Fueron hallados sin vida los ocupantes del avión que cubría la ruta Condoto-Guaymaral

El abogado Walter Francisco Martínez Martínez, involucrado en todo este escándalo, está en prisión por su presunta pertenencia a la red de corrupción vinculada al expediente que la justicia le sigue a Lili Pink.

De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

Infórmese: ¿Sometimiento sin diálogo? Las condiciones del proyecto del gobierno

De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

A su vez, fueron imputados Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Un juez negó enviarlos a prisión.

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