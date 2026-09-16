Congresistas buscan recortar presupuesto de JEP y RTVC para invertir en el deporte

El representante a la Cámara, Daniel Briceño anunció este miércoles que varios congresistas radicaron una proposición para aumentar en $200.000 millones los recursos destinados al deporte colombiano.

Según explicó, la propuesta busca obtener esos recursos mediante una reducción de $100.000 millones al presupuesto de RTVC y otros $100.000 millones al de la JEP.

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Briceño resumió su postura asegurando que el país necesita “más deporte y menos propaganda e impunidad”.

El congresista hace parte de la bancada del Centro Democrático y fue concejal de la capital del país.