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Liberan a secuestrado en el sur de Bogotá y detienen a cuatro sospechosos
La operación de rescate la adelantaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula Militar en el barrio Paraíso, de Ciudad Bolívar.
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valents2121
Banda criminal, sur de Bogotá.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 17 de Septiembre de 2026

Las autoridades arrestaron a cuatro hombres, al parecer integrantes de una banda criminal, quienes habrían secuestrado a un ciudadano de 32 años, en hechos ocurridos el pasado 13 de septiembre, en inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

La víctima fue retenida por la organización cuando transitaba en su vehículo y conducido hasta el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde ese lugar la organización realizó una serie de llamadas telefónicas a sus parientes en las que les pedían $130 millones por la liberación.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula Militar iniciaron la investigación, revisaron los videos en los que aparecía la víctima, a quienes sus captores amenazaban con atentar contra su vida mediante el uso de armas de fuego, si no se cumplía con sus exigencias económicas.

Lea aquí: El Catatumbo sigue bajo amenaza: armas no convencionales frenan el desminado humanitario

Las labores de inteligencia llevaron a las autoridades a establecer el vecindario donde estaba la víctima y sus secuestradores, a quienes el Ejército vincula con el Clan del Golfo y cree que en el pasado han participado en otros secuestros y en extorsiones.

Las tropas señalaron que durante el desarrollo de la operación militar de rescate hubo un intercambio de disparos, posteriormente lograron ingresar al área, recuperar a la víctima y arrestar en flagrancia a los cuatro sospechosos.

En la operación las autoridades decomisaron un arma de fuego, un proveedor y 12 cartuchos, que quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras que la víctima se reencontró con sus parientes.

"Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará, entre otros delitos, secuestro extorsivo", aseguró el ente investigador.

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