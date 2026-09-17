Carlos René Montoya es el nuevo presidente de Colpensiones

La Junta Directiva de Colpensiones eligió a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad.



Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú, especialista en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. También cuenta con formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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En cuanto a su experiencia profesional, el Ministerio del Trabajo destacó que durante más de 25 años, ha construido una trayectoria en los sectores público y privado, con experiencia en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la academia y el sector empresarial.



Además, Carlos Montoya participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social.



La sesión de la Junta Directiva fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López, quien destacó la importancia de este nombramiento para garantizar una gestión cercana, eficiente y con profundo sentido de servicio.

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“Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias. Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos”, afirmó la ministra del Trabajo



Montoya llega en remplazo de Jaime Dussán, quien se desempeño como presidente de la entidad hasta mediados de 2026.

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