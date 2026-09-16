Suspenden premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026

Una gran polémica se ha desatado tras conocerse que el Ministerio de Cultura suspende el Programa Nacional de Estímulos 2026, el cual cumple tres décadas de desarrollo el próximo año.

Se trata de una de las estrategias más sólidas en la historia de este Ministerio para apoyar a los principales actores de la cultura en Colombia, como artistas, creadores, investigadores y gestores culturales.

Hasta la fecha, la iniciativa ha funcionado a través de convocatorias públicas anuales donde los interesados presentan sus propuestas que terminan siendo evaluadas por expertos en cada una de las áreas y modalidades.

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Un programa de impacto nacional, pero este miércoles, el Ministerio de las Culturas, mediante la Resolución 1887 de 2026, suspendió el Programa Nacional de Estímulos en su edición 2026, que contemplaba el apoyo de por lo menos 1.300 proyectos culturales.

Cabe anotar, que dicha suspensión que presenta cuando buena parte del proceso venía avanzado, llegando incluso hasta la verificación de requisitos y cuyos resultados estaban previstos para conocerse el pasado martes.

Según información publicada por el Ministerio en la página oficial de la convocatoria, "durante 2026 se han presentado restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que han incidido en la programación de los recursos asociados a las convocatorias del SINAC. A esta situación se suma la priorización de recursos del PAC para atender las necesidades derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno nacional tras el terremoto del 10 de agosto".

Según información del Ministerio, a corte de agosto de 2026, la deuda pendiente por pago del Plan Anual de Caja (PAC) del Ministerio ascendía a $185.482.461.993. De

total, $75.436.323.599 corresponden a deuda de pagos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos y del Portafolio del Programa Nacional de Concertación Cultural; $22.116.598.990 a Artes para la Paz; $21.983.137.994 a la Dirección de Patrimonio y Memoria; $19.986.896.730 a deudas del Grupo de Educación y Formación Artística y Cultural; y $7.074.011.127 al Grupo de

Infraestructura Cultural.

La deuda restante obedece a diferentes programas del Ministerio en cifras menores.

"Esta deuda afecta directamente a 4.162 beneficiarios de las convocatorias públicas del Ministerio: Programa Nacional de Concertación Cultural, Programa Nacional de Estímulos, Portafolio Cultural Internacional ‘Colombia en el Mundo’ fases 1 y 2, Portafolio para la Dinamización de Espacios Culturales, y la convocatoria Jóvenes por el Cambio", precisó la información de esta cartera ministerial.

Agregó que esta deuda ha venido incrementándose desde febrero, cuando se publicaron los primeros resultados de ganadores de las convocatorias, que no se pagaron. Asimismo, cabe resaltar que algunos programas y proyectos del Ministerio tienen un rezago presupuestal desde enero.

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura adelantó una serie de reuniones con Hacienda y Crédito Público, con el propósito de encontrar una salida conjunta al rezago y la restricción de caja.

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De esa manera se logró la asignación de un PAC adicional de $40.000 millones. Este monto está destinado específicamente a iniciar el pago de los rezagos identificados en los Portafolios de Estímulos y Concertación y en el programa Artes para la Paz, donde la espera de los beneficiarios ha sido la más prolongada.

Es importante aclarar que modificación de la Resolución 1887 de 2026 no afecta la totalidad del Programa Nacional de Estímulos, modifica puntualmente a las modalidades de premios y reconocimientos a la trayectoria cultural. Se trata de galardones que buscan reconocer obras, proyectos o aportes destacados en las distintas áreas de la cultura y las artes, junto a los reconocimientos a la trayectoria cultural a personas con una trayectoria consolidada.

Reacciones

La primera en reaccionar frente a esta situación fue Yannai Kadamani exministra de cultura, quien a través de sus redes sociales, criticó los argumentos presentados por esa cartera para tomar dicha decisión.

Una de las razones por las cuales, según el actual MinCultura tomó esta determinación, es la falta de personal para evaluar.

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"Pidieron renuncias a los funcionarios de libre nombramiento, no renovaron contratos de prestación de servicio; desmantelan equipos y ahora utilizan esa incapacidad provocada por las propias decisiones administrativas como argumento para suspender el programa. Los funcionarios y contratistas no son 'burocracia', son quienes diseñan, evalúan, administran y ejecutan las políticas públicas. Destruir esos equipos significa destruir la institución", afirmó Kadamani.

También se pronunció sobre el argumento de la falta de flujo de caja, "pero si los recursos fueron apropiados para el Ministerio de Culturas dentro del presupuesto nacional 2026, ¿cómo puede la falta de liquidez convertirse en argumento para incumplir la continuidad de programas emblemáticos del Ministerio de Culturas y compromisos previamente establecidos?".

Además, criticó el argumento de redireccionar presupuesto para la emergencia provocada por el terremoto.

"Por supuesto que una emergencia nacional exige respuesta estatal. Lo cuestionable es que dejen al sector cultural sin presupuesto, redireccionando la inversión a otros sectores o a reconstruir iglesias y catedrales", expresó.

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