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Detienen al presunto agresor de niña asesinada en Bogotá
La Fiscalía anunció que le imputará los cargos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.
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Detenido presunto agresor y asesino de niña hallada en alcantarilla en Bogotá. Imágenes cortesía de la Fiscalía General de la Nación.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 17 de Septiembre de 2026

 El sospechoso del crimen de una niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, fue detenido en la noche de este miércoles, por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El arresto se ejecutó en la capital colombiana y en las próximas horas el detenido será presentado ante un juez de control de garantías, ante quien será imputado de los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.

Lea aquí: Capturan a auxiliar de Policía tras hallazgo de estupefacientes al interior de un CAI en Cúcuta

La Fiscalía señaló que la menor de edad fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre, en Mosquera (Cundinamarca), lo que prendió las alarmas de las autoridades que iniciaron la búsqueda.

"Actividades de policía judicial permitieron establecer que el hoy indiciado se habría llevado la niña de su vivienda, tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima", precisó el ente acusador.

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