Estudiantes representarán a Norte de Santander en un encuentro de investigación, en Montería

En Cúcuta, un grupo de niños y jóvenes de la Institución Educativa Carlos Pérez Escalante fueron seleccionados para representar a Norte de Santander en el XXIX Encuentro nacional y XXIII encuentro internacional de semilleros de investigación - ENISI 2026- que se realizará entre el 7 y 9 de octubre en la ciudad de Montería, Córdoba.

En este evento, impulsado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi), participarán estudiantes de los grados cuarto de primaria hasta undécimo de bachillerato de esta institución educativa, que hacen parte del Semillero de Fuego, un espacio de aprendizaje donde los alumnos transforman dispositivos electrónicos que ya no sirven, en objetos con un nuevo uso.

Nubia Yurley Mise Durán, familiar de una estudiante que integra el semillero, explicó que entre esos objetos se encuentra un reloj creado con un CD, el motor antiguo de un reloj y el teclado de un PC.

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Un sueño para padres y estudiantes

Mise Durán resaltó la importancia de que los estudiantes estén presentes en este encuentro, toda vez que contribuye a su formación académica en el futuro.

“Me siento muy orgullosa de mi sobrina que ha pasado por tantas cosas. Verla es un orgullo para la familia. Soy egresada del colegio y me siento muy contenta”, expresó.

En total, son cerca de 30 estudiantes que fueron seleccionados para participar en el encuentro nacional e internacional que tendrá lugar en la Universidad del Sinú, entre quienes están algunos jóvenes que viven en el municipio Pedro María Ureña, al otro lado de la frontera, pero todos los días hacen un esfuerzo mayor para poder estudiar en Cúcuta.

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Apoyo económico

Según cálculos de los padres de familia, el monto total para cubrir los gastos del viaje para el encuentro ronda los seis millones de pesos, dinero con el que no cuentan en este momento.

“La verdad, solo se han recolectado cuatrocientos mil pesos y eso que los niños han ido casa a casa, en los barrios y por las tiendas”, señaló Mise.

Ante este escenario, los padres hicieron un llamado a los gobernantes departamental y municipal, para que les puedan ofrecer un apoyo económico, teniendo en cuenta que los estudiantes no solo van a representar a su institución, sino que también van a cumplir su sueño de representar a Norte de Santander y a Cúcuta en un encuentro de investigación.

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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