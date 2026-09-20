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Aeropuerto de Barranquilla alista mejoras ante la llegada de El Niño
Las intervenciones podrían generar variaciones de temperatura en algunas salas de la terminal durante las próximas semanas.
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crojas
Aerocivil prepara al Ernesto Cortissoz para El Niño con obras en el sistema de aire acondicionado
Colprensa
Colprensa
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

La Aeronáutica Civil informó que como medida de preparación previa la llegada del fenómeno de El Niño en el país, se realizarán distintas obras de mejoramiento en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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Los planes de mejoramiento y mantenimiento estarán enfocados en los sistemas de aire acondicionado del Aeropuerto con el objetivo de garantizar el confort de los usuarios.

La Aeronáutica reiteró que dadas las obras que se realizarán en la terminal aérea, los pasajeros pueden registrar variaciones en la temperatura de algunas salas.

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“Durante las próximas semanas, las intervenciones técnicas correctivas en los equipos de climatización podrían generar variaciones paulatinas de temperatura en algunas salas de la terminal”, indicó la Aerocivil.

La autoridad aeronáutica recomendó a los pasajeros mantenerse al tanto de cualquier novedad que se pueda presentar en la terminal aérea a través de los canales oficiales de la institución.

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