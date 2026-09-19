Álvaro Uribe propone créditos a 30 años para damnificados por el terremoto

Un llamado a la banca nacional para que acompañe al Gobierno de Abelardo de la Espriella y a los damnificados por el terremoto en el proceso de reconstrucción hizo este sábado el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Según Uribe, “dado que este Gobierno está comprometido con la disminución del tamaño del Estado y la reactivación de la empresa privada, los bancos nacionales e internacionales, multilaterales y privados deberían otorgarle un crédito a 30 años para la recuperación del terremoto, con seguro cambiario. Este crédito también lo podrían utilizar las personas afectadas para reconstruir sus inmuebles”.

La propuesta de Uribe se conoce en momentos en que la relación política entre su sector y el abelardismo atraviesa un momento de tensión, luego de que el senador y líder de la bancada del presidente de la República, Enrique Gómez Martínez, asegurara que el Centro Democrático es “más socialista” y no de centro, y cuestionara su posición frente a la austeridad del Estado.

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Precisamente, los senadores Julia Correa y Juan Caicedo, del Centro Democrático, presentaron un proyecto de ley con el que, según sus impulsores, se buscaría ahorrar el equivalente al 2 % del PIB que actualmente se destina al funcionamiento de ministerios o entidades con funciones duplicadas.

De acuerdo con la senadora Julia Correa, “queremos un Estado más eficiente; hay que empezar por reducir el gasto de funcionamiento. No un Estado que tenga ministerios como el de la Igualdad, que nos costó alrededor de $2 billones y su ejecución fue pésima”.

El proyecto, radicado esta semana por los congresistas del Centro Democrático, busca otorgarle herramientas al jefe de Estado para eliminar o fusionar entidades. Para ello, tendría facultades durante un periodo de hasta seis meses con el propósito de avanzar en el recorte de la burocracia estatal.

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