J Balvin sorprendió a Valentina Ferrer con mensaje de cumpleaños tras confirmar su separación

Las redes sociales volvieron a poner sus ojos sobre J Balvin y Valentina Ferrer. Esta vez, no por una nueva declaración sobre su separación, sino por el inesperado mensaje que el cantante le dedicó a la modelo argentina con motivo de su cumpleaños.

Ferrer cumple años este sábado 19 de septiembre y, en medio de la nueva etapa que atraviesan como expareja, el artista decidió compartir varias fotografías de ella en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes escribió un extenso mensaje en el que destacó sus cualidades como mujer y, especialmente, su papel como madre de Río, el hijo que tienen en común.

Infórmese: Anuncian medidas para acelerar reconstrucción tras terremoto

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el intérprete de ‘Mi gente’

Pero hubo una frase que también llamó la atención: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

El mensaje llega apenas tres días después de que Valentina confirmara que su relación con J Balvin había terminado, noticia que generó sorpresa entre sus seguidores. La modelo se refirió públicamente a la decisión y dejó claro que ambos atraviesan una nueva etapa como padres.

Ingrese: Así inició la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

¿Qué dijeron los seguidores de J Balvin?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y los comentarios comenzaron a aparecer. Algunos seguidores tomaron el mensaje con naturalidad y destacaron que, pese a la ruptura, ambos puedan mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo.