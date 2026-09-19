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J Balvin sorprendió a Valentina Ferrer con mensaje de cumpleaños tras confirmar su separación
El cantante compartió varias fotos de la modelo y resaltó su papel como madre de Río, desatando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.
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crojas
Valentina Ferrer y J Balvin
Colprensa
Colprensa
Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Las redes sociales volvieron a poner sus ojos sobre J Balvin y Valentina Ferrer. Esta vez, no por una nueva declaración sobre su separación, sino por el inesperado mensaje que el cantante le dedicó a la modelo argentina con motivo de su cumpleaños.

Ferrer cumple años este sábado 19 de septiembre y, en medio de la nueva etapa que atraviesan como expareja, el artista decidió compartir varias fotografías de ella en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes escribió un extenso mensaje en el que destacó sus cualidades como mujer y, especialmente, su papel como madre de Río, el hijo que tienen en común.

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“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el intérprete de ‘Mi gente’

Pero hubo una frase que también llamó la atención: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

El mensaje llega apenas tres días después de que Valentina confirmara que su relación con J Balvin había terminado, noticia que generó sorpresa entre sus seguidores. La modelo se refirió públicamente a la decisión y dejó claro que ambos atraviesan una nueva etapa como padres. 

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¿Qué dijeron los seguidores de J Balvin?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y los comentarios comenzaron a aparecer. Algunos seguidores tomaron el mensaje con naturalidad y destacaron que, pese a la ruptura, ambos puedan mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo.

 

“¿Yo soy la única que ve esto normal? Le está deseando feliz cumpleaños a la mamá de su hijo es una relación de adultos que terminó de buena manera según lo que ellos han dicho”, comentó una usuaria.

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Sin embargo, otros seguidores le pusieron picante a la publicación y hasta interpretaron el gesto como un posible intento de acercamiento.

“Sábado de: recuperar el hogar”, escribió un seguidor, mientras otro lanzó: “No mijo, ese barco ya se lo llevó la corriente hace rato”.

También hubo quienes repararon en que el cantante no utilizó expresiones como “te amo” o “te quiero”. “Ni un te amo, te quiero, te aprecio por último… en fin, hombres”, comentó una de sus seguidoras.

Por ahora, ninguno de los dos ha hablado de una reconciliación. Lo cierto es que la felicitación de J Balvin volvió a poner su relación en el centro de la conversación digital y dejó a sus seguidores preguntándose qué hay detrás de este nuevo gesto del cantante hacia la madre de su hijo.

Con información de El Universal.

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