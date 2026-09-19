Iván Cepeda cuestiona salida de Colombia de coalición internacional por derechos LGBTIQ+

El anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos que protege los derechos de las personas LGBTI, sigue suscitando fuertes reacciones políticas en el país, como lo hizo el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda.



El dirigente político, de la oposición, sostuvo que “con el retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition – ERC), de la cual ejercía la copresidencia hasta 2027, el gobierno de Abelardo de la Espriella renuncia a seguir promoviendo esfuerzos internacionales para la protección de los derechos humanos y de las libertades, sin distinción alguna”.

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Consideró además que “la excusa de la Cancillería -según la cual Colombia ya cuenta con un marco normativo de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ -desconoce que los crímenes contra esta población siguen aumentando, mientras sus propios aliados promueven discursos de odio y discriminación”.



Cepeda, plantea además que “esta decisión evidencia, una vez más, que el gobierno de De la Espriella no tiene como prioridad una sociedad más justa, sino la imposición de una agenda ultraconservadora que avanza rápidamente en el desmonte del Estado social de derecho”.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió a la Cancillería que aclare que esta decisión "no representa una posición ideológica con la que tome distancia de su deber constitucional de proteger integralmente los derechos de uno de los grupos sociales más marginados y que mayor violencia sufren: las personas LGBTIQ+".



Ante los cuestionamientos la Cancillería precisó la participación en el mecanismo "no era prioritaria" y aseguró que

“Colombia tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos por la constitución política, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la corte constitucional que protegen a las minorías por orientación sexual”.



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