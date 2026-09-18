Aplazan audiencia de acusación contra Nicolás Petro y defensa insiste en pedir nulidad

Se trata del proceso en el que la Fiscalía imputó a Nicolás Petro cinco delitos relacionados con hechos que estarían vinculados con la Fundación Conciencia Social, pues la habría usado como fachada para direccionar contratos públicos y desviar recursos de la Gobernación del Atlántico destinados a poblaciones vulnerables.

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Ante el Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla se instaló la audiencia de formulación de acusación, una etapa previa al juicio, pero la diligencia tuvo que ser aplazada.

El hijo del expresidente Gustavo Petro fue imputado meses atrás por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación, tráfico de influencias y falsedad en documento privado.

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Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público advirtió que desde las diligencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento se han evidenciado dificultades en el trámite procesal y señaló que hay situaciones que deben ser subsanadas.

El fiscal pidió un plazo para revisar de manera integral el expediente y el escrito de acusación, solicitud respaldada por la Procuraduría, la defensa y el juez, teniendo en cuenta las complejidades del proceso y la reciente designación del fiscal.

La defensa, además, reiteró que solicitará la nulidad de lo actuado. El juez accedió al aplazamiento y fijó una nueva fecha para continuar la audiencia.

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