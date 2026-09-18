Anuncian medidas para acelerar reconstrucción tras terremoto

El Gobierno anunció medidas ambientales excepcionales para atender los efectos del terremoto del 10 de agosto y facilitar la estabilización, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.



Las medidas son temporales y están dirigidas exclusivamente a atender las necesidades de la emergencia, sin eliminar la evaluación ambiental, las obligaciones de manejo, el seguimiento y control de las autoridades ambientales.



El Ministerio aseguró que este mecanismo tampoco vulneraría la participación ciudadana, la consulta previa cuando corresponda ni la protección de los ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y áreas protegidas.



“Agilizar no significa eliminar los controles ambientales, significa destrabar el Estado para poder responder. Esto es, además, una expresión concreta de la Agenda ABC de la Patria Milagro: Agua, Biodiversidad y Comunidades (…) Porque la visión de la Patria Milagro es muy sencilla, reconstruir mejor de como estábamos antes de la emergencia, que cada obra que hagamos nos permita tener territorios más seguros, más resilientes y mejor preparados para el futuro”, afirmó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.



El decreto declara de utilidad pública e interés social las labores de limpieza, remoción y disposición de escombros y residuos de construcción, así como de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por el terremoto.

Lea aquí: Así inició la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

En ese sentido, cuando los sitios previstos en los planes municipales de gestión del riesgo sean insuficientes, se podrán habilitar temporalmente nuevos lugares para disponer escombros y residuos de construcción y demolición, sin licencia, permiso o autorización ambiental previa y bajo los lineamientos técnicos del Ministerio de Ambiente



La medida también agiliza los trámites ambientales que necesitan las obras de reparación, reforzamiento y reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto. Las licencias ambientales tendrán un plazo de hasta 30 días hábiles y los permisos para uso de agua, intervención de cauces, vertimientos y emisiones atmosféricas, de 15 días hábiles.



Finalmente, el decreto expedido por el Ministerio también establece que se pueden hacer otras obras y autoriza que recursos que deben destinarse a compensaciones ambientales y a inversiones forzosas del 1% puedan utilizarse en acciones para recuperar las zonas afectadas por el terremoto.



Entre ellas están la protección de áreas protegidas, la conservación de ecosistemas y obras para el manejo y recuperación de ríos y quebradas afectados por el sismo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.