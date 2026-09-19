Cartagena será la nueva sede de la Dimar por orden presidencial

El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes que Cartagena será la sede de la Dirección General Marítima (Dimar).



“El Estado colombiano es tan disfuncional que la Dimar queda en Bogotá en donde no hay mar. La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí estará la Dimar”, afirmó el mandatario, luego de concluir un consejo de seguridad con 46 alcaldes de Bolívar en la capital del departamento.

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De la Espriella realizó en Cartagena esta tarde otro de sus empalmes regionales, que habían tenido que ser suspendidos por el terremoto del pasado 10 de agosto y que ahora tienen el nombre de “Milagros en las regiones”.



En el Consejo de Seguridad realizado en Cartagena se evaluaron las estrategias operativas y de control territorial de la Fuerza Pública y las acciones que se van a tomar para blindar la tranquilidad y el orden en el departamento.

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De la Espriella lanzó también una advertencia a alias ‘Omar’ y alias ‘Francisco’ del ELN; a alias ‘Gonzalo’, de la Segunda Marquetalia; a ‘John Mechas’ del Estado Mayor de Bloques, y a ‘Piolín’ y ‘Jefferson’, del Clan del Golfo: “Tienen fecha de expiración en el gobierno del Tigre. O se entregan o los doy de baja, como en derecho corresponde. Están advertidos”.



Durante su visita a Cartagena, De la Espriella también anunció inversiones en el Malecón del Mar, por $87 mil millones; la vía perimetral y el acuabus de Cartagena y se comprometió a sentar a la ANI, la ANLA y la Aerocivil para destrabar las obras del aeropuerto.

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