Alerta por pico crítico de El Niño a fin de año: Ministros de Ambiente y Minas urgen ahorro nacional

El impacto del cambio climático y la consolidación del fenómeno de El Niño encendieron nuevamente las alarmas institucionales en Colombia. En una declaración conjunta de urgencia emitida desde Bogotá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía hicieron un llamado vehemente a la ciudadanía y a los sectores productivos para reducir de inmediato el consumo de agua y energía eléctrica.

El titular de la cartera ambiental, Fabio Arjona, advirtió que el margen de maniobra del país en infraestructura hídrica y generación energética es sumamente limitado, por lo cual el control sobre la demanda ciudadana se convierte en la principal barrera de contención.

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Anticipación ante el pico de sequía entre diciembre y enero

Según los análisis técnicos presentados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), encabezado por su director Andrés Herkrath, las precipitaciones registrarán una caída marcada por debajo del promedio histórico del país.

Arjona sostuvo que el período más severo de la temporada seca se concentrará entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Sin embargo, enfatizó que los meses de octubre y noviembre serán determinantes para acopiar reservas y preparar las regiones frente a contingencias dobles: desde sequías extremas e incendios forestales hasta movimientos en masa o crecientes súbitas por precipitaciones atípicas.

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Riesgo financiero y monitoreo en el sector eléctrico

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, reconoció que el contexto actual ha incrementado la presión y el riesgo financiero para el sistema energético nacional. La funcionaria recordó que, como parte de las acciones de mitigación, se expidió semanas atrás una resolución para topar el precio en bolsa en $650 kWh.

Para articular la contingencia, el Gobierno nacional anunció la conformación de una mesa permanente de coordinación interdisciplinaria, enfocada en monitorear los niveles de los embalses y prevenir situaciones que comprometan el suministro continuo a las regiones.

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