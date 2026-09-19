Operativos contra el narcotráfico dejan 975 kilos de cocaína incautados y cinco capturados

Un nuevo balance de la fuerza pública en las últimas horas en contra del narcotráfico y la delincuencia, entregó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en operativos San José del Guaviare, Dosquebradas y El Bagre.



De La Espriella indicó que en San José del Guaviare, la Armada Nacional, el Ejército y la Policía, inmovilizaron una embarcación con 975 kilos de cocaína, además que se detuvieron a dos personas.

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El mandatario resaltó el trabajo conjunto entre las fuerzas, el cual se dio en una zona que l delincuencia aprovecha las vías fluviales para convertirlas en corredores utilizados para el transporte de mercancías y actividades asociadas al narcotráfico.



Otro operativo se dio en Dosquebradas, Risaralda, donde se dio la captura de alias ‘Cuba’, reconocido como uno de los cabecillas y jefe de sicarios de la estructura conocida como ‘La Cordillera’. El detenido está relacionado con la articulación de actividades de microtráfico, homicidios y extorsiones dirigidas contra comerciantes y transportadores de Pereira y Dosquebradas.



Entre tanto en El Bagre, Antioquia, el Ejército, en un combate con la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del Clan del Golfo, murió una persona muerta y cuatro capturadas, dos de estas últimas con heridas.

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