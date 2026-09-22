El panorama que dejaron los incendios que arremetieron contra dos barrios de Cúcuta

Dos incendios sembraron terror y dolor en Cúcuta en la tarde del domingo y el día de ayer. Los barrios afectados por estos eventos fueron Cumbres del Norte y Santo Domingo donde, además de pérdidas materiales, también se presentó el fallecimiento de un adulto mayor.
El primero de estos incendios ocurrió en Cumbres del Norte, hacia el mediodía del pasado domingo. Allí, las víctimas de este suceso explicaron que las llamas se propagaron luego de que una vivienda comenzara a incendiarse cerca del cementerio Gólgota.
Sandra Yaneth Lagos aseguró que, en cuestión de segundos, las llamas de esa vivienda se extendieron hasta otras 12 casas que se encontraban alrededor, ocasionando una emergencia que se prolongó durante cuatro horas.
“La zona se llenó de humo y fuego muy rápido. No podíamos ver y sentíamos que todo hervía. Sumado a ello, los cables empezaron a explotar y varios vecinos salimos corriendo hacia el cementerio Gólgota”, recordó la mujer.
En medio del incendio, los habitantes también aseguraron que varias personas ayudaron a los afectados a salir de sus casas, mientras que otras hacían lo posible por apagar las llamas con agua y arena.
Asimismo, los vecinos expusieron que, mientras esto sucedía, hubo algunos sujetos que intentaban saquear las casas incendiadas.
Aunque la comunidad indicó que los bomberos sí llegaron a atender la emergencia, aseguraron que demoraron por lo menos una hora en llegar como consecuencia de las malas vías del barrio y la falta de llamadas oportunas.
“Una vez llegaron, tuvieron que traer seis camiones cisterna para poder apagar el fuego, que era demasiado voraz”, detalló Yaneth Ramírez, quien perdió la totalidad de su casa y sus pertenencias.
En cuanto a las pérdidas materiales, los residentes manifestaron que estas llegan a superar los 10 millones de pesos por cada casa, lo que los afecta profundamente, pues la mayoría se dedica a trabajos informales en la ciudad.
Igualmente, los habitantes expresaron que, tras este hecho, algunos de ellos quedaron con dolores de cabeza, afectaciones en los pulmones y dolor de espalda.
“A las autoridades municipales, departamentales y nacionales les pedimos que nos ayuden y que no nos dejen en el olvido, porque los necesitamos”, recalcó una de las afectadas.
El incendio que cobró una vida
En la avenida sexta con calle 25 del barrio Santo Domingo se presentó otro incendio a las 5:00 de la madrugada de ayer, el cual dejó una vivienda destruida, pero también cobró la vida de Luis Alberto Morantes. Según indicaron residentes del sector, el hombre, de unos 64 años, se encontraba en su vivienda cuando esta comenzó a incendiarse.
“Nosotros le decíamos que saliera, pero él era ciego y no pudo salir a tiempo. En un momento las llamas se extendieron por toda la casa y, aunque los bomberos llegaron, no pudo salvarse”, precisó una mujer, quien explicó que ese incendio duró una hora.
Asimismo, los ciudadanos aseguraron que, durante el incendio, el temor y el calor que se sentía en los alrededores los llevaron a apagar equipos y cerrar sus cilindros de gas. Sobre Luis Alberto, algunos de sus vecinos afirmaron que llevaba toda la vida viviendo en el barrio y que, aunque vivía solo, varias personas y líderes sociales lo apoyaban regalándole comida.
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Balance de las emergencias
Una vez se presentó el incendio en Cumbres del Norte, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta afirmó que el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta atendió la emergencia y realizó las labores correspondientes para controlar las llamas.
Además, precisaron que la Sala de Crisis de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres hizo presencia en el lugar con el propósito de realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades de las familias afectadas, así como establecer las necesidades derivadas del siniestro.
De ese modo, el despacho de la Alcaldía indicó que en Cumbres del Norte hubo 12 viviendas y 14 familias afectadas.
Entre las personas afectadas, señalaron que se encuentra un adulto mayor que perdió la totalidad de su vivienda, una persona con movilidad limitada que perdió su silla de ruedas como consecuencia de la emergencia y un perro que resultó herido durante el incendio.
Ante este escenario, la Secretaría de Gestión del Riesgo comunicó que el día de ayer se hizo entrega de kits de primera ayuda en el sector, que incluían mercado, kit de cocina, kit de noche, kit de aseo y dos kits para mascotas.
Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aseguró que, aparte de estas entregas, el propósito de la Administración municipal es ayudar con la reconstrucción de las viviendas para que las familias afectadas tengan un techo donde vivir.
En este sentido, el mandatario anunció que ya se inició una campaña para que los cucuteños puedan donar a través de las Juntas de Acción Comunal, la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Administración municipal. “Quienes quieran donar pueden acercarse al edificio Cegird Fronterizo, donde está ubicada la Secretaría de Gestión del Riesgo. Por parte nuestra, también invertiremos algunos recursos para iniciar con este proceso de reconstrucción de las casas”, agregó el alcalde de Cúcuta.
Con respecto al incendio estructural que se presentó el día de ayer en el barrio Santo Domingo, la Administración municipal lamentó el fallecimiento del adulto mayor y comentó que el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta fue el encargado de atender esta situación.
En cuanto a las causas que pudieron haber provocado estos hechos, las autoridades municipales explicaron que los incendios serían, presuntamente, consecuencia de fallas eléctricas, pero no hay un origen claro establecido para ninguno de los dos eventos.
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Recomendaciones para evitar incendios
Frente a este panorama, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres municipal ofreció una serie de recomendaciones para evitar incendios estructurales. Entre ellas, sugirió no sobrecargar las tomas eléctricas y revisar constantemente su estado y mantenimiento.
También recomendó no dejar velas encendidas sin supervisión durante la noche o cuando se salga de casa, así como tampoco dejar la estufa o cocina encendida sin supervisión, ya que esta es una de las principales fuentes de incendios en los hogares.
Igualmente, la dependencia de la Alcaldía advirtió sobre la importancia de no fumar ni botar colillas de cigarrillo en espacios cerrados o habitaciones poco ventiladas.
Asimismo, se reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas en los hogares, como revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar conexiones improvisadas, no realizar quemas, no acumular residuos y mantener los elementos inflamables alejados de fuentes de calor.
Finalmente, la Alcaldía de Cúcuta invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo o emergencia a las líneas habilitadas: Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, 313 321 8204, y Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, 313 386 4169.
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