El panorama que dejaron los incendios que arremetieron contra dos barrios de Cúcuta

Dos incendios sembraron terror y dolor en Cúcuta en la tarde del domingo y el día de ayer. Los barrios afectados por estos eventos fueron Cumbres del Norte y Santo Domingo donde, además de pérdidas materiales, también se presentó el fallecimiento de un adulto mayor.

El primero de estos incendios ocurrió en Cumbres del Norte, hacia el mediodía del pasado domingo. Allí, las víctimas de este suceso explicaron que las llamas se propagaron luego de que una vivienda comenzara a incendiarse cerca del cementerio Gólgota.

Sandra Yaneth Lagos aseguró que, en cuestión de segundos, las llamas de esa vivienda se extendieron hasta otras 12 casas que se encontraban alrededor, ocasionando una emergencia que se prolongó durante cuatro horas.

“La zona se llenó de humo y fuego muy rápido. No podíamos ver y sentíamos que todo hervía. Sumado a ello, los cables empezaron a explotar y varios vecinos salimos corriendo hacia el cementerio Gólgota”, recordó la mujer.