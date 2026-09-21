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Cepeda anuncia tutela contra De la Espriella por ingreso de tropas de EE. UU. a Colombia
El senador señala una presunta vulneración de su derecho a la participación política.
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cesarmuñoz
Iván Cepeda 2026. Foto: Colprensa.
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

El senador Iván Cepeda anunció a través de su cuenta de X que instaurará una acción de tutela en contra del presidente Abelardo de la Espriella por vulnerar su derecho a la participación política al no consultarle el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio terrestre y aéreo del país.

“En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, señaló el senador.

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Este anuncio está vinculado con una operación en la que helicópteros tipo UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos sobrevolaron Tumaco el pasado 27 de agosto. Cepeda indicó en su mensaje que este “hecho fue informado oficialmente al país por el Comando Sur el 12 de septiembre” mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

El senador aseguró que esta intervención militar en territorio nacional por parte de tropas y aeronaves estadounidense ocurrió sin la “autorización del Senado de la Repúbñica que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política”.

Tomado de El Universal.

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