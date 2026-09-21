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Las estrategias del nuevo comandante del Denor para recuperar la seguridad en Norte de Santander
Consolidar los territorios y aumentar el pie de fuerza son algunas de las acciones proyectadas.
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Comandante Denor
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Consolidar el territorio con la presencia de la fuerza pública es uno de los principales objetivos del coronel Carlos Angarita Antolínez, quien asumió como nuevo comandante de la Policía en Norte de Santander.

Bajo ese propósito, el coronel explicó que se van a ejecutar operaciones para contrarrestar la presencia de los grupos delincuenciales, pero también se desarrollarán acciones de carácter comunitario con los diferentes servicios de la Policía Nacional.

En este sentido, el comandante del Denor aseguró que ya se aumentó en más de un 30 % el pie de fuerza en los 34 municipios de su jurisdicción e indicó que el objetivo es seguir incrementándolo.

Además, precisó que no se va a priorizar ni consolidar un solo territorio, ya que esto podría ocasionar el traslado de los delincuentes hacia otras zonas de la región.

“Con el tema de las operaciones rurales sí se va a fortalecer la inteligencia, la tecnología, las fuerzas especiales, la unión de fuerzas y la logística. Todo esto nos sirve porque se van a intensificar esas acciones y a arreciar contra los grupos criminales, demostrándoles que ellos no son los fuertes”, agregó el alto oficial, quien comentó también que esta es una orden del Gobierno nacional.

El conflicto armado, previo a las elecciones presidenciales está latente en la zona del Catatumbo.

 

A la par de ello, anunció que se continuará con toda la oferta institucional de la Policía Comunitaria para llegar con actividades de prevención a los diferentes territorios.

La respuesta frente a otros retos

Con respecto a uno de los principales dinamizadores del conflicto, como lo es el cultivo de hoja de coca, el coronel contempla la política de erradicación manual como una medida efectiva. Sin embargo, señaló que en esta zona del país, que tiene una alta presencia de grupos delincuenciales, se debe hacer un trabajo más estratégico, asesorando a las unidades que van a llegar a reducir los cultivos.

“Por esto es tan importante consolidar el departamento, porque si uno les quita la economía a los bandidos, los va a diezmar y eso es lo que buscamos nosotros: demostrarles con contundencia que ya es hora de que paren”, sostuvo.

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En cuanto a los grupos que generan violencia en el departamento, agregó que estos corresponden al Frente Nororiental del Eln el Frente 33 y otras estructuras criminales, como el Clan del Golfo, los Gaitanistas y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que buscan ingresar por el occidente del departamento.

Adicionalmente, el coronel manifestó que, para contrarrestar el problema del reclutamiento de menores, se proyecta realizar un trabajo interinstitucional con las demás entidades del Estado.

Sobre otros delitos que afectan al departamento, el comandante dijo que, de acuerdo con los análisis estadísticos, se evidencia un aumento en el hurto a personas y el secuestro. Frente a ello, declaró que la institución le va a apuntar a esos delitos, sin descuidar otros, como el homicidio, que ha venido mostrando una disminución en el número de casos.

Otra estrategia que comunicó el alto oficial es la de hacer un esfuerzo para “vender a Norte de Santander de una manera diferente, mostrando una buena imagen y las cosas positivas de la región”. De este modo, anunció que la Policía se va a enfocar también en el sur del departamento, con el objetivo de que los habitantes y turistas se sientan más seguros.

“Se vienen tres meses de festividades en los que podemos mostrar lo bueno que tiene la región. A los nortesantandereanos los invitamos a creer en las instituciones y en la fuerza pública, y a las personas que vienen desde afuera las invitamos a conocer el departamento”, concluyó el coronel.

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