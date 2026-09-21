Las estrategias del nuevo comandante del Denor para recuperar la seguridad en Norte de Santander

A la par de ello, anunció que se continuará con toda la oferta institucional de la Policía Comunitaria para llegar con actividades de prevención a los diferentes territorios.

La respuesta frente a otros retos

Con respecto a uno de los principales dinamizadores del conflicto, como lo es el cultivo de hoja de coca, el coronel contempla la política de erradicación manual como una medida efectiva. Sin embargo, señaló que en esta zona del país, que tiene una alta presencia de grupos delincuenciales, se debe hacer un trabajo más estratégico, asesorando a las unidades que van a llegar a reducir los cultivos.

“Por esto es tan importante consolidar el departamento, porque si uno les quita la economía a los bandidos, los va a diezmar y eso es lo que buscamos nosotros: demostrarles con contundencia que ya es hora de que paren”, sostuvo.

Lea: Cartagena será la nueva sede de la Dimar por orden presidencial

En cuanto a los grupos que generan violencia en el departamento, agregó que estos corresponden al Frente Nororiental del Eln el Frente 33 y otras estructuras criminales, como el Clan del Golfo, los Gaitanistas y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que buscan ingresar por el occidente del departamento.

Adicionalmente, el coronel manifestó que, para contrarrestar el problema del reclutamiento de menores, se proyecta realizar un trabajo interinstitucional con las demás entidades del Estado.

Sobre otros delitos que afectan al departamento, el comandante dijo que, de acuerdo con los análisis estadísticos, se evidencia un aumento en el hurto a personas y el secuestro. Frente a ello, declaró que la institución le va a apuntar a esos delitos, sin descuidar otros, como el homicidio, que ha venido mostrando una disminución en el número de casos.

Otra estrategia que comunicó el alto oficial es la de hacer un esfuerzo para “vender a Norte de Santander de una manera diferente, mostrando una buena imagen y las cosas positivas de la región”. De este modo, anunció que la Policía se va a enfocar también en el sur del departamento, con el objetivo de que los habitantes y turistas se sientan más seguros.

“Se vienen tres meses de festividades en los que podemos mostrar lo bueno que tiene la región. A los nortesantandereanos los invitamos a creer en las instituciones y en la fuerza pública, y a las personas que vienen desde afuera las invitamos a conocer el departamento”, concluyó el coronel.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .