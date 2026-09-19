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Gobierno anuncia apoyo para proteger empleo de damnificados por el terremoto
El Decreto 1417 de 2026 contempla ayudas para empleadores y trabajadores afectados, incluido un beneficio para el pago de nómina.
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crojas
Gobierno anuncia apoyo para proteger empleo de damnificados por el terremoto
Colprensa
Colprensa
Sábado, 19 de Septiembre de 2026

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas extraordinarias bajo las cuales se busca proteger el empleo y los ingresos de las personas trabajadoras damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.

Entre las medidas, que se presentan a través de la expedición del Decreto 1417 de 2026, se encuentra la implementación del Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina, dirigido a micro y pequeñas empresas y personas naturales empleadoras.

Este aporte será equivalente al 40 % de un salario mínimo legal mensual vigente de 2026 por cada trabajador elegible, y podrá otorgarse hasta por seis ciclos. El Ministerio reiteró que este beneficio estará condicionado al mantenimiento del vínculo laboral y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

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El decreto también crea una protección económica extraordinaria para trabajadores dependientes e independientes cesantes damnificados, equivalente en total a 0,5 salarios mínimos, que será pagada en dos giros mensuales consecutivos.

Además, la normativa también establece medidas temporales como el retiro parcial de cesantías, vacaciones y trámites de suspensión de actividades, con el fin de prevenir deterioros de los derechos laborales de los trabajadores.

“Con este decreto pasamos a medidas concretas para respaldar a las familias damnificadas, ayudar a los pequeños empleadores a conservar puestos de trabajo y acompañar a quienes hoy necesitan recuperar sus ingresos. Nuestro propósito es que la emergencia no se convierta en pérdida permanente de empleo y que la recuperación llegue también a los hogares”, concluyó la ministra del Trabajo, Natalia López

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