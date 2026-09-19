Gobierno anuncia apoyo para proteger empleo de damnificados por el terremoto

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas extraordinarias bajo las cuales se busca proteger el empleo y los ingresos de las personas trabajadoras damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.



Entre las medidas, que se presentan a través de la expedición del Decreto 1417 de 2026, se encuentra la implementación del Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina, dirigido a micro y pequeñas empresas y personas naturales empleadoras.



Este aporte será equivalente al 40 % de un salario mínimo legal mensual vigente de 2026 por cada trabajador elegible, y podrá otorgarse hasta por seis ciclos. El Ministerio reiteró que este beneficio estará condicionado al mantenimiento del vínculo laboral y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Lea: Sandra Ramírez deberá declarar ante la JEP por caso de reclutamiento de menores

El decreto también crea una protección económica extraordinaria para trabajadores dependientes e independientes cesantes damnificados, equivalente en total a 0,5 salarios mínimos, que será pagada en dos giros mensuales consecutivos.



Además, la normativa también establece medidas temporales como el retiro parcial de cesantías, vacaciones y trámites de suspensión de actividades, con el fin de prevenir deterioros de los derechos laborales de los trabajadores.



“Con este decreto pasamos a medidas concretas para respaldar a las familias damnificadas, ayudar a los pequeños empleadores a conservar puestos de trabajo y acompañar a quienes hoy necesitan recuperar sus ingresos. Nuestro propósito es que la emergencia no se convierta en pérdida permanente de empleo y que la recuperación llegue también a los hogares”, concluyó la ministra del Trabajo, Natalia López

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion