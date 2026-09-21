PGN 2027 de De la Espriella incorpora 8.926 cargos adicionales y el costo de nómina aumenta 6,7%

La propuesta del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, asciende a $634,9 billones, frente a los cerca de $575 billones del proyecto dejado por Gustavo Petro.

El documento no deja del todo claro a qué responden la subida asimétrica de los costos de nómina, aún en sectores sin variaciones en el número de cargos, según un análisis que hizo el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.

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En el documento, que se estudia en el Congreso de la República y debe ser aprobado a más tardar el 20 de octubre, se incorporan $59,3 billones adicionales de gasto de funcionamiento.

De acuerdo con el director del Observatorio, José Mauricio Salazar, el proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce 8.926 cargos más, con un aumento del costo de la nómina de 6,7%.

“La gran mayoría de esos cargos se dan en el sector Justicia y del Derecho (7.696), que hace parte de la Rama Ejecutiva. ¿Por qué no se contabilizaron a estas personas en primera instancia? Eso es una pregunta abierta para el Gobierno”, indicó el economista.

Los otros cargos se crearon en Ciencia, Tecnología e Innovación (46) e Interior (650). Los puestos de trabajo adicionales representan un costo de $779.034 millones.

“No es del todo claro a qué corresponde la subida asimétrica de los costos de nómina, incluyendo sectores sin variación de cargos. Por ejemplo, en Agricultura y Desarrollo Rural tenemos cero número de cargos, pero mientras este sube 6,8% en costos, en Ambiente y Desarrollo aumenta 4,2%. En Interior, la tabla dice que el gasto va a subir en 20,1%; en cambio Justicia y del Derecho (donde se crean la mayoría) apenas crece 6,5%”, detalló Salazar.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. / Foto: archivo

Recalcó que el texto no precisa claramente a qué se debe el alza de $4,5 billones en gastos de funcionamiento correspondiente al pago de personal.

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Inversión cae de 16,1% a 13,7%

Igualmente, en funcionamiento se aumentan $20,3 billones en transferencias y, en servicio de la deuda, $30,7 billones en monto principal y $6,7 billones en intereses.

El director del Observatorio Fiscal de la Javeriana indicó que el proyecto para 2027 aumenta $41,3 billones en términos reales y, al revisarse en términos de gasto, el funcionamiento permanece prácticamente estable, mientras el servicio de la deuda registra el principal crecimiento y la inversión disminuye.

El gasto destinado a deuda aumenta $48,2 billones, un incremento superior incluso al crecimiento total del presupuesto, mientras la inversión cae $8,6 billones en términos reales.

Para José Mauricio Salazar, el servicio de la deuda pasaría de representar 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 7,3% en 2027. Mientras el funcionamiento aumentaría de 18,2% a 18,5%.

La inversión, por el contrario, disminuiría de 4,4% a 4,1% del PIB. Su participación dentro del presupuesto cae de 16,1% a 13,7%, el nivel más bajo de la serie analizada.

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“Esto significa que un presupuesto más grande no necesariamente implica mayor capacidad del Estado para financiar inversión. En 2027, una proporción creciente de los recursos estaría destinada a cubrir compromisos previamente adquiridos y obligaciones que reducen el margen disponible para otras prioridades”, apuntó.

Disminución del recaudo

El análisis de los expertos del Observatorio Fiscal arrojó que una parte importante de la propuesta del PGN es la forma cómo se financian los ingresos.

El economista José Mauricio Salazar explicó que, frente al proyecto de PGN 2027 presentado por Petro, en el de De la Espriella los ingresos tributarios proyectados disminuyeron $10,7 billones. En contraste, los recursos de capital aumentaron $100,2 billones, al pasar de $181,2 billones a $281,4 billones.

José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. / Foto: archivo

Dentro de este rubro, los recursos de crédito interno se incrementaron $58,9 billones, los de crédito externo $54,1 billones y el resto de recursos de capital se redujeron $12,9 billones.

“El nuevo gobierno presentó un presupuesto en el que los ingresos aforados igualan el nivel de gasto, pero aumenta los ingresos presupuestales de recursos prestados. Aunque esta estrategia permite atender las necesidades inmediatas del Estado, también incrementa las obligaciones futuras y reduce el margen fiscal de los próximos años”, agregó Salazar.

Entonces, según el director, esta dinámica es especialmente relevante en un contexto en el que el servicio de la deuda se convierte en el componente de mayor crecimiento del PGN. Para 2027, cerca de una cuarta parte del presupuesto (24%) estaría destinada a este rubro ($152,4 billones).

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“Somos un Estado que nos endeudamos muchísimo en el pasado. Hoy, nos va a tocar pagar las cuentas y eso es: ‘hay menos plata para funcionamiento e inversión’. Por eso, va a haber menos plata para algunos sectores que antes”, subrayó el analista.

Salazar añadió que la responsabilidad del estado de las finanzas actuales del país es de los presidentes anteriores. Sin embargo, señaló que en este caso importan mucho las formas de gobernar y la administración que acaba de terminar, por ejemplo, tuvo cuatro ministros de Hacienda y cuatro de la DIAN; por lo que “así es difícil tener una política seria y estable”.

“Comparamos a Colombia con Perú, Chile y Brasil. Después de la pandemia, Colombia fue el que se quedó endeudándose… El manejo macroeconómico que le dio el gobierno Petro al país, después de pandemia, no fue el más responsable”, recalcó.

El experto destacó que el nuevo escenario proyecta para el próximo año un déficit fiscal de 9,4% y una deuda neta de 66,2% del PIB, sin medidas adicionales de ajuste. La Ley de Rescate Económico, que aún no conocemos, será relevante para la trayectoria fiscal, pero su efecto dependerá de la aprobación y materialización de las medidas propuestas”, aseguró.

“Como llamado que siempre hacemos desde el Observatorio, recordamos que la información presupuestal detallada y trazable es fundamental para identificar las obligaciones incorporadas y entender los cambios entre los dos proyectos”, reiteró Salazar.

El dato

Según el Observatorio, el PGN 2027 representa cerca de 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor nivel de la serie reciente; un valor comparable con 2020, año de pandemia de COVID-19, que trajo consigo la mayor contracción de la economía, lo que elevó artificialmente el peso del presupuesto frente al PIB.

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