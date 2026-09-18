Las compraventas se consolidan como alternativa de liquidez en la economía de los hogares de Colombia

En medio de un escenario económico, donde el acceso al crédito se mantiene como un reto para buena parte de los colombianos, las casas de compraventa se consolidan como una alternativa formal, rápida y segura para obtener liquidez inmediata por la venta o contrato de joyas de oro, plata o relojería y otros bienes, sin recurrir a canales informales.

Según la Federación Nacional de Almacenes de Compraventa con Pacto de Retroventa (Fenacoven), cerca del 20% de la población ha recurrido alguna vez a este modelo de negocio para superar apuros económicos o financiar un emprendimiento.

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El director comercial de Oroexpress, Didier Rodríguez, indicó que está empresa reporta un promedio de más de 105.000 operaciones mensuales en sus diferentes servicios a nivel nacional.

Para Rodríguez, su modelo funciona dentro de un marco completamente formal y regulado: cada transacción exige el documento de identificación, huella y firma del cliente, información que es contrastada por medio del departamento de Control Interno en las listas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) y del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Sagrilaft).

“Trabajamos para que la compraventa se entienda como lo que realmente es: un negocio legal, transparente y seguro, que les da a los colombianos una alternativa real de liquidez sin necesidad de acudir a canales informales”, afirmó Rodríguez.

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Un análisis interno de la compañía sobre su comportamiento, entre 2025 y el primer semestre de 2026, muestra una demanda prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres, con una participación de 50,5% y 49,5%, respectivamente.

El segmento de edad con mayor actividad es el de 26 a 35 años, que concentra el 32% de las transacciones, seguido de los rangos de 36 a 45 años (25,7%) y de 18 a 25 años (25%).

Por regiones, Antioquia concentra el mayor dinamismo, con el 31% del total de operaciones del período analizado, seguida de las regiones Oriente (21%) y Norte (16%).

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Con estas cifras, el sector de las compraventas reafirma su papel dentro de la economía colombiana, consolidándose como negocio de larga trayectoria que, de la mano de la regulación y la trazabilidad de sus procesos, sigue ganando la confianza de quienes buscan liquidez inmediata o alternativas seguras para transformar sus bienes en dinero.

El dato

De acuerdo con Fenacoven, en el país operan cerca de 10.000 de estas llamadas casas comerciales o prenderías, las cuales generan 50.000 empleos directos e indirectos.

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