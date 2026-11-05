Derechos humanos y atención a las víctimas, los retos de los defensores del Pueblo en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo designó a Laura Yulieth Castro Niño como nueva defensora regional de Norte de Santander, y a Dayron Dannylo Reyes Quintero, nuevo defensor regional del Pueblo en Ocaña.
Según la titular nacional del cargo, Iris Marín, los nombramientos se producen buscando que la entidad fortalezca su labor de acompañamiento a las comunidades y la protección de los derechos humanos en el departamento.
Castro Niño es abogada y especialista en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, trayectoria que ha desarrollado junto a comunidades de diferentes departamentos del país, organizaciones no gubernamentales, el Sistema de Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo.
En su recorrido profesional ha trabajado con entidades y organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia y el Consejo Noruego para Refugiados, en Colombia, Ecuador y Panamá.
Su experiencia incluye la coordinación de respuestas humanitarias frente a emergencias derivadas del conflicto armado y los flujos migratorios mixtos, dos fenómenos que han tenido un impacto significativo en la situación social y humanitaria de Norte de Santander.
Asimismo, ha participado en procesos de litigio estratégico orientados a garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones vulnerables y de personas consideradas sujetos de especial protección constitucional.
La llegada de Castro Niño representa un nuevo reto institucional en un departamento que enfrenta importantes desafíos en materia de derechos humanos, atención a población migrante, desplazamiento forzado y protección de comunidades afectadas por el conflicto armado.
Desde la Defensoría del Pueblo se destacó que su experiencia en atención humanitaria y litigio estratégico permitirá fortalecer el acompañamiento institucional a las comunidades nortesantandereanas y las acciones encaminadas a garantizar sus derechos.
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La nueva funcionaria reemplaza en la Defensoría Regional de Norte de Santander a Pepe Ruiz Paredes, quien venía desempeñándose en esa responsabilidad.
Maestro Investigador el nuevo defensor regional del Pueblo en Ocaña
El abogado convencionista Dayron Dannylo Reyes Quintero, un hijo de las entrañas del Catatumbo que conoce de cerca el conflicto armado, asume las riendas de la Defensoría Regional del Pueblo en el municipio de Ocaña.
El nuevo funcionario ha dedicado su trayectoria al estudio de la convulsionada subregión, sus dinámicas territoriales y la presencia diferenciada del Estado para mitigar sus problemáticas.
En su hoja de vida se destaca su labor como docente e investigador del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña; coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de esa institución; gestor de proyectos en el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y asesor de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en asuntos de tierras.
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“Su conocimiento sobre el territorio, la experiencia académica e institucional nos permitirán fortalecer nuestro trabajo en Ocaña y la región, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y las necesidades de sus comunidades”, indicó la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín.
Trayectoria
Es egresado de la Escuela Normal Superior de Convención y abogado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Asimismo, es especialista en Derecho Público de la Universidad Libre y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Se ha destacado como investigador cualitativo y cuantitativo en temas de trabajo social relacionados con el Catatumbo. Su llegada aporta juventud y experiencia académica a la entidad encargada de velar por los derechos humanos de los habitantes de Ocaña y la región, afirmaron líderes sociales.
Reyes Quintero ha dedicado gran parte de su vida a la academia y la investigación. Su vocación por la docencia lo ha llevado a formar jóvenes desde las aulas de la universidad en Ocaña. Además, ha desarrollado numerosos trabajos académicos y de investigación, entre los que se encuentran:
Confianza institucional y presencia funcional del Estado en Colombia (2024).
La importancia de la educación en democracia como elemento de cohesión social en Ocaña (2024).
Derecho a la intimidad, Big Data y protección de datos: nuevos desafíos del ordenamiento jurídico colombiano (2023).
Nuevos hijos, antiguas creencias: el impacto de la natalidad en la persistencia del conservadurismo social (2025).
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También dirigió el documental Flores de la Montaña, en el que se narra cómo el conflicto armado en Colombia ha marcado profundamente la vida de las mujeres en el Catatumbo, afectando no solo su entorno externo, sino también la intimidad de sus hogares.
Garantizar derechos en zona de conflicto
Grandes retos y desafíos le esperan al nuevo defensor del Pueblo de Ocaña, en un contexto de alta vulnerabilidad ante las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de los actores armados que protagonizan el conflicto que se libra desde hace varias décadas en la región.
Sus principales funciones estarán ligadas al mandato constitucional de proteger, promover y divulgar los derechos humanos en el territorio bajo su responsabilidad, que comprende la provincia de Ocaña y la compleja subregión del Catatumbo.
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Una de las tareas fundamentales estará enfocada en la mediación humanitaria y el fortalecimiento de los lazos de conciliación en una región marcada por el conflicto armado. También deberá impulsar la activación de alertas tempranas, así como el acompañamiento a las víctimas y las comunidades.
Trabajo articulado
El profesional del derecho reemplaza a la abogada Betsy Emely Sánchez Rico, quien asumió el cargo en calidad de encargada en agosto de 2026, tras la renuncia de su antecesor, Ever Jesús Pallares Baene, quien permaneció varios años en el Ministerio Público.
El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, resaltó el papel de las nuevas generaciones en la transformación social del Catatumbo.
“No lo conozco personalmente; sin embargo, he escuchado que es una persona muy preparada académicamente y que tiene una trayectoria muy sólida en el ámbito de la investigación. Es un nombramiento importante, ya que los jóvenes estamos siendo partícipes de decisiones trascendentales que repercuten en la subregión. El abogado llega en un momento coyuntural para superar esa difícil etapa que atravesó la Defensoría con la salida de su antecesor”, manifestó al reiterar su respaldo.
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“La Personería de Ocaña está siempre presta y disponible para articular esfuerzos en pro de Ocaña y la región”, enfatizó.
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