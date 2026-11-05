Derechos humanos y atención a las víctimas, los retos de los defensores del Pueblo en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo designó a Laura Yulieth Castro Niño como nueva defensora regional de Norte de Santander, y a Dayron Dannylo Reyes Quintero, nuevo defensor regional del Pueblo en Ocaña.

Según la titular nacional del cargo, Iris Marín, los nombramientos se producen buscando que la entidad fortalezca su labor de acompañamiento a las comunidades y la protección de los derechos humanos en el departamento.

Castro Niño es abogada y especialista en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, trayectoria que ha desarrollado junto a comunidades de diferentes departamentos del país, organizaciones no gubernamentales, el Sistema de Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo.

En su recorrido profesional ha trabajado con entidades y organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia y el Consejo Noruego para Refugiados, en Colombia, Ecuador y Panamá.

Su experiencia incluye la coordinación de respuestas humanitarias frente a emergencias derivadas del conflicto armado y los flujos migratorios mixtos, dos fenómenos que han tenido un impacto significativo en la situación social y humanitaria de Norte de Santander.

Asimismo, ha participado en procesos de litigio estratégico orientados a garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones vulnerables y de personas consideradas sujetos de especial protección constitucional.

La llegada de Castro Niño representa un nuevo reto institucional en un departamento que enfrenta importantes desafíos en materia de derechos humanos, atención a población migrante, desplazamiento forzado y protección de comunidades afectadas por el conflicto armado.

Desde la Defensoría del Pueblo se destacó que su experiencia en atención humanitaria y litigio estratégico permitirá fortalecer el acompañamiento institucional a las comunidades nortesantandereanas y las acciones encaminadas a garantizar sus derechos.

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La nueva funcionaria reemplaza en la Defensoría Regional de Norte de Santander a Pepe Ruiz Paredes, quien venía desempeñándose en esa responsabilidad.

