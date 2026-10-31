Amplían la declaratoria de calamidad pública en Ocaña para afrontar cambios climáticos

Socorristas en acción

Mientras se desarrollaba el encuentro para adoptar planes de prevención, se presentó una fuerte lluvia ante lo cual los representantes de las distintas entidades activaron las alarmas encaminadas a mitigar los riesgos.

De inmediato también se adelantó un operativo al suroriente de la ciudad donde se registraron inundaciones por el taponamiento de los sistemas de desagües, además de una alta sedimentación por el arrastre de material de las construcciones y el desplome de una paredilla en el sector de Santa Lucía.

Los organismos de socorro brindaron la atención inmediata y se adelantó un censo de los damnificados. También se asignaron las maquinarias para retirar los escombros y se anunció que posteriormente se darán las ayudas humanitarias.

La situación más compleja se registró en el barrio Los Arales donde el evento natural dejó expuesta una tubería de agua potable y de inmediato fontaneros de la Empresa de Servicios Públicos intervinieron para evitar un daño mayor.

La preocupación también se sintió en el sector denominado como Cuatro Esquinas, del barrio La Piñuela, donde históricamente se han presentado inundaciones, sin embargo, los trabajos realizados con antelación dieron resultados con el funcionamiento de los sumideros.

Así pues, únicamente, se cayó la pared de una casona donde ya se había alertado al propietario de su urgente remodelación.

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“De todas maneras se deben tomar las precauciones y adoptar los planes de contingencia entre los líderes comunales para evitar tragedias. Recomendamos no lanzar residuos sólidos a las calles y diligenciar los permisos a la hora de la remoción de tierra para los avances de las obras”, recalcó el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata.