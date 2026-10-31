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Amplían la declaratoria de calamidad pública en Ocaña para afrontar cambios climáticos
Lluvias atípicas han generado emergencias en algunos sectores de la provincia.
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jsarabia
El Consejo municipal de Gestión del Riesgo amplía la calamidad pública para Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 31 de Octubre de 2026

Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias asociadas a la variabilidad climática, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, en Ocaña, evaluó y aprobó la prórroga de la declaratoria de calamidad pública en el municipio.

La disposición facilitará el traslado de recursos ante cualquier eventualidad ocasionada por las lluvias atípicas y los efectos del fenómeno de El Niño en esta zona del territorio nacional.

Lea aquí: Alerta por lluvias en la provincia de Ocaña

Además, permitirá continuar adelantando acciones de respuesta inmediata para proteger a la población y atender las situaciones de emergencia que se puedan generar tanto en el casco urbano y la zona rural.

El Consejo municipal de Gestión del Riesgo amplía la calamidad pública para Ocaña.

 

Socorristas en acción 

Mientras se desarrollaba el encuentro para adoptar planes de prevención, se presentó una fuerte lluvia ante lo cual los representantes de las distintas entidades activaron las alarmas encaminadas a mitigar los riesgos.

De inmediato también se adelantó un operativo al suroriente de la ciudad donde se registraron inundaciones por el taponamiento de los sistemas de desagües, además de una alta sedimentación por el arrastre de material de las construcciones y el desplome de una paredilla en el sector de Santa Lucía.

Los organismos de socorro brindaron la atención inmediata y se adelantó  un censo de los damnificados. También se asignaron las maquinarias para retirar los escombros y se anunció que posteriormente se darán las ayudas humanitarias.

La situación más compleja se registró en el barrio Los Arales donde el evento natural dejó expuesta una tubería de agua potable y de inmediato fontaneros de la Empresa de Servicios Públicos intervinieron para evitar un daño mayor.

La preocupación también se sintió en el sector denominado como Cuatro Esquinas, del barrio La Piñuela, donde históricamente se han presentado inundaciones, sin embargo, los trabajos realizados con antelación dieron resultados con el funcionamiento de los sumideros. 

Así pues, únicamente, se cayó la pared de una casona donde ya se había alertado al propietario de su urgente remodelación.

Lea también: Por no usar los puentes peatonales, ciudadanos se exponen a accidentes en Ocaña

“De todas maneras se deben tomar las precauciones y adoptar los planes de contingencia entre los líderes comunales para evitar tragedias. Recomendamos no lanzar residuos sólidos a las calles y diligenciar los permisos a la hora de la remoción de tierra para los avances de las obras”, recalcó el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata.

El Consejo municipal de Gestión del Riesgo amplía la calamidad pública para Ocaña.

 

Avisar oportunamente y no crear pánico 

Las secretarías de Gobierno, Vías, Infraestructura y Vivienda, en compañía de los organismos de socorro también realizaron un recorrido por diferentes sectores, verificando las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias registradas en la localidad.

Los funcionarios adelantaron la evaluación de las condiciones de los moradores en sectores como Venecia, Los Arales, El Carbón, La Curva de Los Almendros y Libardo Alonso, con el propósito de identificar los efectos y coordinar las acciones necesarias para salvaguardar la vida y bienes de la población afectada.

Al mismo tiempo, algunas viviendas y calles afectadas por el desbordamiento de los riachuelos fueron despejadas por la maquinaria habilitada por el ente territorial.

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Asimismo, las autoridades invitaron a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal a estar pendientes y avisar oportunamente de agrietamientos de las viviendas ya que el terreno puede ceder ante la filtración de agua.

El Consejo municipal de Gestión del Riesgo amplía la calamidad pública para Ocaña.

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