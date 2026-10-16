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Madres del Catatumbo reclaman inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo
Lideresas y defensoras de derechos humanos exigen acciones concretas para garantizar sus derechos.
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jsarabia
Las mujeres del Catatumbo reclaman inclusión de estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 16 de Octubre de 2026

Mujeres campesinas, lideresas comunitarias, cuidadoras y defensoras de derechos humanos que, a pesar de las dificultades y de las distintas formas de violencia, siguen apostándole a la vida y a la construcción de paz, solicitan un tratamiento especial por parte del Gobierno nacional.

“Nuestra participación en este encuentro tiene un propósito claro: que las realidades de las mujeres del Catatumbo no se queden únicamente en diagnósticos o en compromisos escritos, sino que se traduzcan en decisiones, recursos y acciones concretas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030”, señaló la coordinadora de la Red de mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos.

Ponen sobre las mesas de trabajo varias prioridades relacionadas con la salud y atención oportuna, acceso a derechos, a la tierra, al agua y a una vida digna, autonomía económica y acceso efectivo a la justicia.

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Indicó la necesidad de reconocer y fortalecer la economía del cuidado, fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres como pilares fundamentales de los hogares en la zona rural de los distintos municipios azotados por la violencia.
 

Las mujeres del Catatumbo reclaman inclusión de estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

El colectivo propone impulsar proyectos productivos directos para las mujeres rurales, con financiación, asistencia técnica, formación y acompañamiento para la comercialización de sus productos.

La presidente de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García, considera que el progreso de la región debe medirse por la posibilidad de vivir sin miedo, acceder a servicios públicos, trabajar dignamente y ofrecer a los hijos un futuro lejos de la guerra. 

Indica que la estructuración del Plan de Desarrollo debe configurarse escuchando a las comunidades y convertir sus propuestas en proyectos con presupuesto, responsables.

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Una primera prioridad es mejorar la conectividad del Catatumbo con vías, puentes y mantenimiento permanente que permita la comunicación entre veredas con las cabeceras municipales. “Para una familia campesina, una vía significa vender su cosecha a un precio justo, llegar a un hospital y garantizar que sus hijos asistan a la escuela”, dijo.

Las mujeres del Catatumbo reclaman inclusión de estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

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