Madres del Catatumbo reclaman inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo

Mujeres campesinas, lideresas comunitarias, cuidadoras y defensoras de derechos humanos que, a pesar de las dificultades y de las distintas formas de violencia, siguen apostándole a la vida y a la construcción de paz, solicitan un tratamiento especial por parte del Gobierno nacional.

“Nuestra participación en este encuentro tiene un propósito claro: que las realidades de las mujeres del Catatumbo no se queden únicamente en diagnósticos o en compromisos escritos, sino que se traduzcan en decisiones, recursos y acciones concretas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030”, señaló la coordinadora de la Red de mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos.

Ponen sobre las mesas de trabajo varias prioridades relacionadas con la salud y atención oportuna, acceso a derechos, a la tierra, al agua y a una vida digna, autonomía económica y acceso efectivo a la justicia.

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Indicó la necesidad de reconocer y fortalecer la economía del cuidado, fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres como pilares fundamentales de los hogares en la zona rural de los distintos municipios azotados por la violencia.

