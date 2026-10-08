Ocaña activa vigilancia ante lluvias y escasez de agua

Ahorro de agua
El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO), ingeniero Jesús Alfredo Contreras Mejía, resaltó el monitoreo permanente de las autoridades ambientales para regular y promover el uso responsable del recurso hídrico.
“Se debe crear conciencia ecológica para cuidar la naturaleza y los usuarios no pueden desperdiciar el agua potable. Hacemos seguimiento a los consumos y a las políticas de ahorro en las casas. No hay razones para lavar fachadas o vehículos cuando existe escasez en algunas zonas, como el corregimiento de Aguas Claras, donde se hace el suministro mediante carrotanques”, puntualizó el funcionario.
Contreras Mejía descartó severos racionamientos, como los que ocurren en otras ciudades del país, ya que, según el aforo en la bocatoma de la planta, el río Algodonal registra un caudal de 2.000 litros por segundo, mientras la ESPO utiliza 300 litros por segundo para abastecer a los hogares de Ocaña.
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Sin embargo, la comunidad debe seguir los lineamientos de las autoridades, pues los pronósticos del Ideam apuntan a que el fenómeno natural se extenderá hasta marzo del próximo año.
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