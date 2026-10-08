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Ocaña activa vigilancia ante lluvias y escasez de agua
Gestión del riesgo advierte sobre posibles deslizamientos de tierra por aguaceros esporádicos.
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jsarabia
Se prenden las alarmas frente a posibles deslizamientos de tierra.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Aunque los efectos del fenómeno de El Niño están latentes en los municipios de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, la temporada atípica de lluvias prende las alarmas y mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro para atender posibles eventualidades.

Así lo manifestó el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Gustavo Adolfo Paba Navarro, quien presidió el consejo en el que se entregaron recomendaciones a los habitantes de la región para prevenir posibles desastres naturales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró la alerta amarilla, por lo que los organismos de socorro deben adoptar medidas para prevenir posibles deslizamientos de tierra.

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De manera conjunta con los presidentes de las juntas de acción comunal, tanto de la zona rural como urbana, se implementan planes de contingencia encaminados a proteger las viviendas y los corredores viales.
 

Se prenden las alarmas frente a posibles deslizamientos de tierra.

Mayor vigilancia

En el mapa de riesgos aparecen como puntos críticos los barrios Simón Bolívar, El Carmen, Cristo Rey, Juan XXIII, Altos del Norte, Los Cristales, Santa Cruz y Las Mercedes, entre otros.

En los ejes viales también se han registrado derrumbes en la denominada Curva del Diablo y en Junín, sobre la carretera que conduce hacia el santuario Agua de la Virgen.

En la actualidad no existe restricción para la remoción de tierra durante las construcciones. Sin embargo, los ingenieros deben estar atentos a las condiciones del suelo al momento de realizar movimientos de tierra, con el fin de evitar impactos en los predios vecinos.

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Además, deben cumplirse todos los requisitos exigidos por la jefatura de Planeación y la autoridad ambiental para el trámite de las respectivas licencias, reiteró el funcionario.
 

Se prenden las alarmas frente a posibles deslizamientos de tierra.

El recurso hídrico

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo socializó la Resolución 691 del 17 de septiembre de 2026, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) declaró la alerta amarilla preventiva en la cuenca del río Algodonal con ocasión del fenómeno de El Niño.

La disposición cobija a los municipios de Ábrego y Ocaña, donde se establecen medidas para la protección y adecuada gestión del recurso hídrico. Técnicos especializados realizan monitoreos en los afluentes tributarios, mientras las alarmas se encienden por la disminución de los caudales.

Con fundamento en los resultados, el informe técnico considera procedente emitir la alerta e implementar acciones de acuerdo con el plan de contingencia para atender un eventual desabastecimiento del recurso hídrico.

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Las autoridades ambientales recalcan los principios de prevención, precaución, sostenibilidad ambiental, coordinación y gestión del riesgo, así como la adopción de medidas oportunas de seguimiento, preparación y comunicación para reducir la vulnerabilidad de la cuenca frente a un eventual escenario de disminución de la fuente hídrica.
 

Alerta amarilla en el río Algodonal declara la Corporación Autónoma Regional de la Frontera nororiental, Corponor.

Ahorro de agua

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO), ingeniero Jesús Alfredo Contreras Mejía, resaltó el monitoreo permanente de las autoridades ambientales para regular y promover el uso responsable del recurso hídrico.

“Se debe crear conciencia ecológica para cuidar la naturaleza y los usuarios no pueden desperdiciar el agua potable. Hacemos seguimiento a los consumos y a las políticas de ahorro en las casas. No hay razones para lavar fachadas o vehículos cuando existe escasez en algunas zonas, como el corregimiento de Aguas Claras, donde se hace el suministro mediante carrotanques”, puntualizó el funcionario.

Contreras Mejía descartó severos racionamientos, como los que ocurren en otras ciudades del país, ya que, según el aforo en la bocatoma de la planta, el río Algodonal registra un caudal de 2.000 litros por segundo, mientras la ESPO utiliza 300 litros por segundo para abastecer a los hogares de Ocaña.

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Sin embargo, la comunidad debe seguir los lineamientos de las autoridades, pues los pronósticos del Ideam apuntan a que el fenómeno natural se extenderá hasta marzo del próximo año.

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Se prenden las alarmas frente a posibles deslizamientos de tierra.
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