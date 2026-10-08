Ocaña activa vigilancia ante lluvias y escasez de agua

Aunque los efectos del fenómeno de El Niño están latentes en los municipios de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, la temporada atípica de lluvias prende las alarmas y mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro para atender posibles eventualidades.

Así lo manifestó el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Gustavo Adolfo Paba Navarro, quien presidió el consejo en el que se entregaron recomendaciones a los habitantes de la región para prevenir posibles desastres naturales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró la alerta amarilla, por lo que los organismos de socorro deben adoptar medidas para prevenir posibles deslizamientos de tierra.

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De manera conjunta con los presidentes de las juntas de acción comunal, tanto de la zona rural como urbana, se implementan planes de contingencia encaminados a proteger las viviendas y los corredores viales.

