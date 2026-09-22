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Vendaval causó daños en la zona rural de La Playa de Belén en medio de la escasez de agua
El fuerte aguacero, acompañado de vientos y granizo, afectó viviendas, escuelas y cultivos en las veredas Cerro Viejo, Aratoque y La Peña.
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jsarabia
Irónicamente cuando se declara la calamidad pública por la falta de agua, en el corregimiento de Aspasica, un vendaval levanta techos de las viviendas y afecta cultivos.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 22 de Septiembre de 2026

Una situación paradójica enfrenta el municipio de La Playa de Belén: mientras la Administración local declaró la calamidad pública debido a la escasez de agua potable, un fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados provocó daños en varias comunidades de la zona rural.

El fenómeno climático se registró en las veredas Cerro Viejo, Aratoque y La Peña, jurisdicción del corregimiento de Aspasica, donde las fuertes ráfagas levantaron los techos de viviendas y establecimientos educativos, según reportaron los campesinos afectados.

Ante la emergencia, la alcaldesa de La Playa de Belén, Yoli Margarita Ruedas León, activó el plan de emergencia para realizar el censo de las familias afectadas, consolidar el reporte de daños y presentarlo ante la Consejería Departamental de Gestión del Riesgo, con el propósito de gestionar ayudas.

La mandataria se trasladó a la zona afectada junto con la jefe de Planeación y coordinadora de Gestión del Riesgo y Desastres, Angie Ortiz, para verificar las afectaciones, dialogar con los habitantes y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

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Durante la visita también fueron inspeccionadas las sedes educativas de Cerro Viejo y Aratoque, mientras se adelantó la evaluación de los daños ocasionados en las viviendas rurales para determinar las necesidades de reparación y los recursos requeridos.

Irónicamente cuando se declara la calamidad pública por la falta de agua, en el corregimiento de Aspasica, un vendaval levanta techos de las viviendas y afecta cultivos.

 

Daños en escuelas y viviendas

Álvaro José Molina Barragán, director del Centro Educativo Rural Cerro Viejo, explicó que el vendaval desprendió el techo de un aula de clases, rompió los vidrios de varias ventanas y ocasionó daños en paredes y en la zona de descanso de los estudiantes.

En Aratoque, el viento también afectó parte del techo de un aula de clases, mientras el lodo ingresó a otras dos aulas y al comedor escolar, generando nuevas dificultades para el funcionamiento de la institución.

Irónicamente cuando se declara la calamidad pública por la falta de agua, en el corregimiento de Aspasica, un vendaval levanta techos de las viviendas y afecta cultivos.


Pérdidas en los cultivos

La emergencia también golpeó a los productores agrícolas. Los campesinos señalaron que las fuertes ráfagas de viento, acompañadas de granizo y descargas eléctricas, provocaron daños en diferentes cultivos.

Plantaciones de plátano, fríjol, tomate y habichuela resultaron afectadas por el aguacero y los fuertes vientos.

La situación agrava las dificultades que ya enfrentaba el sector rural por la falta de agua. Según los productores, la siembra se redujo alrededor de un 40 % debido a las dificultades para disponer del líquido necesario para el riego de los cultivos.

Ahora, además de enfrentar la escasez de agua, los campesinos solicitan apoyo para recuperar las pérdidas ocasionadas por el vendaval y reparar los techos de las viviendas afectadas.

A esta problemática se suma la pérdida de mangueras que resultaron quemadas durante un incendio forestal, lo que ha incrementado las dificultades para el suministro de agua y la actividad agropecuaria.

Irónicamente cuando se declara la calamidad pública por la falta de agua, en el corregimiento de Aspasica, un vendaval levanta techos de las viviendas y afecta cultivos.

 

Piden medidas para recuperar el campo

Ante el panorama, los productores reclaman medidas de apoyo para reactivar la economía rural, entre ellas una reducción en los costos de los insumos agrícolas y garantías para acceder a precios justos y estables en sus productos.

También plantean la construcción de reservorios que permitan almacenar agua durante las temporadas de lluvias y contar con reservas para los periodos de sequía, como una medida para reducir el impacto de fenómenos climáticos como El Niño.

Antonio Castilla Carrascal, coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural de La Playa de Belén, señaló que estas inversiones serían necesarias para atender las dificultades que actualmente enfrenta el sector agropecuario y mejorar su capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Irónicamente cuando se declara la calamidad pública por la falta de agua, en el corregimiento de Aspasica, un vendaval levanta techos de las viviendas y afecta cultivos.

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