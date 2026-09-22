Vendaval causó daños en la zona rural de La Playa de Belén en medio de la escasez de agua

Una situación paradójica enfrenta el municipio de La Playa de Belén: mientras la Administración local declaró la calamidad pública debido a la escasez de agua potable, un fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados provocó daños en varias comunidades de la zona rural.

El fenómeno climático se registró en las veredas Cerro Viejo, Aratoque y La Peña, jurisdicción del corregimiento de Aspasica, donde las fuertes ráfagas levantaron los techos de viviendas y establecimientos educativos, según reportaron los campesinos afectados.

Ante la emergencia, la alcaldesa de La Playa de Belén, Yoli Margarita Ruedas León, activó el plan de emergencia para realizar el censo de las familias afectadas, consolidar el reporte de daños y presentarlo ante la Consejería Departamental de Gestión del Riesgo, con el propósito de gestionar ayudas.

La mandataria se trasladó a la zona afectada junto con la jefe de Planeación y coordinadora de Gestión del Riesgo y Desastres, Angie Ortiz, para verificar las afectaciones, dialogar con los habitantes y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

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Durante la visita también fueron inspeccionadas las sedes educativas de Cerro Viejo y Aratoque, mientras se adelantó la evaluación de los daños ocasionados en las viviendas rurales para determinar las necesidades de reparación y los recursos requeridos.