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Decretan toque de queda en el municipio de El Carmen tras ataque con drones a estación de Policía
La medida establece restricciones de movilidad durante la noche y también ordena el cierre de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas durante los próximos tres días.
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dsifontes
TOQUE DE QUEDA EN EL CARMEN
La opinión
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Tras el ataque con drones registrado la noche del domingo, 20 de septiembre, contra la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, la Alcaldía de este municipio adoptó nuevas medidas para reforzar la seguridad y proteger a la población.

A través del Decreto 106 de 2026, la administración municipal estableció un toque de queda y restricciones a la movilidad en diferentes sectores del municipio. 

La medida contempla una restricción total de movilidad en la calle de la estación de Policía, que regirá entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana durante los días que restan del mes de septiembre. 

Lea aquí: Atacan con drones la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander

Toque de queda durante tres días

El decreto también establece un toque de queda general para los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de septiembre de 2026.

La restricción aplicará durante la franja horaria comprendida entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada uno de esos días.

La Alcaldía indicó que estas medidas tienen como propósito proteger la vida y la integridad de los habitantes, ante las alteraciones del orden público que se han presentado en el municipio.

Cierre de establecimientos que venden alcohol

Dentro de las disposiciones también se encuentra una medida dirigida a los establecimientos abiertos al público que comercializan bebidas alcohólicas.

Estos negocios deberán permanecer cerrados entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana durante los días 21, 22 y 23 de septiembre.

La restricción busca reducir la circulación de personas durante las horas en las que estarán vigentes las principales medidas de seguridad.

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