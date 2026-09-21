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Golpe al contrabando en Cúcuta: DIAN aprehende mercancía avaluada en más de $462 millones
Más de 6.500 unidades de mercancía extranjera fueron aprehendidas en un inmueble del barrio El Llano.
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dsifontes
CONTRABANDO EN CÚCUTA
La opinión
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con apoyo de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de la Policía Nacional, realizó un operativo de control aduanero en Cúcuta que dejó como resultado la aprehensión de más de 6.500 unidades de mercancía extranjera, cuyo avalúo aduanero supera los $462 millones.

De acuerdo con la información entregada por la DIAN, los productos fueron encontrados al interior de un inmueble ubicado en el barrio El Llano, donde permanecían mercancías que no contaban con la documentación que acreditara su legal introducción al territorio aduanero nacional.

Entre los elementos aprehendidos se encuentran 4.250 bolsos, 1.884 pares de calzado y 460 termos, todos de procedencia extranjera.

Puede leer: Gobierno prepara reducción del 4x1.000: así sería el desmonte del impuesto

 

Imagen eliminada.

 

Mercancía sería distribuida en el centro de Cúcuta

Según la DIAN, se presume que la mercancía almacenada en el inmueble del barrio El Llano sería distribuida posteriormente en el centro de Cúcuta y comercializada a través de plataformas digitales.

La entidad señaló que este tipo de operativos hacen parte de su estrategia permanente para combatir el contrabando, proteger la economía nacional, promover la competencia leal y garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras.

 

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