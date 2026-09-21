Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú

Thania Vega de Plazas, quien es la esposa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú.

Así lo confirmaron fuentes de la Cancillería a este medio, quienes señalaron que el gobierno de Keiko Fujimori ya entregó el beneplácito para su nombramiento.

Vega de Plazas llegará a la misión diplomática colombiana en Lima luego de un extenso clima de tensiones entre ambos países, la cual generó un rompimiento de relaciones durante el gobierno de Gustavo Petro y sus disputas por la detención de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte.

Thania Vega de Plazas es una política colombiana, que pasó por el Senado de la República durante el periodo 2014-2018, al hacer parte de la lista cerrada por el Centro Democrático.

Además, es hija del militar y político Miguel Vega Uribe y esposa del coronel (r) Plazas Vega, quien fue condenado y luego absuelto por la Retoma del Palacio de justicia, donde incluso ha tenido gran apoyo del presidente de la Abelardo de la Espriella.

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Embajadora en Israel

El Gobierno también confirmó el nombramiento de Tania Gilinski Bacal como nueva embajadora de Colombia ante Israel.

La publicación de la hoja de vida de Gilinski en la página de aspirantes de la Presidencia confirma esta presencia diplomática en medio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, luego de la llegada de de la Espriella y las tensiones que se vivieron en el gobierno Petro.

El apellido Gilinski no sería novedoso para esta misión diplomática en Israel, ya que Isaac Gilinski, el padre de la nueva embajadora ocupó ese cargo entre 2010 y 2013.

Sobre Tania Gilinski, tiene estudios de bachiller universitario en letras y una maestría en economía. Además de tener experiencia directiva en varias entidades privadas como Plásticos Rimax, Iguana Producciones y Nayara Resorts, entre otros.

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