Desmantelan red que expedía irregularmente cédulas a ciudadanos de Venezuela y República Dominicana

Por expedir de manera irregular cédulas de extranjería a ciudadanos de Venezuela y República Dominicana, fueron detenidas 15 personas, entre ellas funcionarios de la propia Registraduría Nacional, según reportó este lunes la entidad que se articuló con la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia, para desarticular esa organización.



De acuerdo al informe, las acciones se realizaron en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Neiva (Huila). Los tres funcionarios de la Registraduría estaban asignados en la Registraduría Especial de Barranquilla, la Registraduría Distrital, en Bogotá; y de la Registraduría Auxiliar de Suba Tibabuyes, también en Bogotá.



La Registraduría por esta situación identificada canceló la expedición de 43 cédulas de ciudadanía que fueron obtenidas irregularmente por estos ciudadanos extranjeros.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó al respecto que “la coordinación interinstitucional permanente es clave para desarticular estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y, a su vez, para erradicar cualquier acto de corrupción. En la Registraduría trabajamos a diario para que esta sea una entidad íntegra y transparente, con los más altos niveles de confianza ciudadana”.



Penagos indicó además que este operativo hace parte del trabajo conjunto que se tiene con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Migración Colombia en las investigaciones que se adelanten por hechos de esta misma naturaleza.

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