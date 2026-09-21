Pasajeros protagonizaron una pelea a bordo de un avión rumbo a Londres

Un vuelo de Biman Bangladesh Airlines que cubría la ruta entre Sylhet y Londres terminó en medio de una situación de tensión después de que dos pasajeros se enfrentaran físicamente durante el trayecto. El incidente ocurrió el miércoles, poco después del despegue, y fue registrado en video por otros viajeros.

La confrontación tuvo lugar a bordo del vuelo BG201, donde una discusión entre dos hombres fue aumentando de intensidad hasta convertirse en una pelea a golpes. La escena generó preocupación entre los demás pasajeros que se encontraban en la aeronave.

En las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales se observa a uno de los hombres, vestido de negro, levantarse de su asiento para enfrentarse al otro pasajero, quien permanecía sentado y llevaba ropa blanca. Ambos intercambiaron golpes mientras otros viajeros presenciaban la situación.

La tensión aumentó dentro de la cabina debido a la presencia de otros pasajeros, incluidos niños y adultos mayores. Algunos viajeros trataron de intervenir para detener el enfrentamiento, mientras otras personas reaccionaron con gritos ante la escena.

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Durante la pelea, la camiseta negra de uno de los involucrados terminó completamente rasgada. El enfrentamiento continuó durante algunos momentos hasta que la intervención de la tripulación permitió controlar la situación.

¿Cómo terminó la pelea entre los pasajeros?

La tripulación de cabina intervino para separar a los dos hombres y evitar que la confrontación continuara. La actuación del personal permitió recuperar el control dentro de la aeronave después del episodio registrado durante el trayecto.

Mohiuddin Ahmed, gerente general del Departamento de Relaciones Públicas de Biman Bangladesh Airlines, confirmó que el incidente ocurrió durante el vuelo BG201 y señaló que los integrantes de la tripulación lograron controlar la situación.

El episodio fue grabado por otros pasajeros y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa parte del enfrentamiento ocurrido dentro de la aeronave.

A pesar de la pelea, el vuelo continuó con su recorrido previsto hacia la capital británica. El avión llegó a Londres sin que se reportaran mayores inconvenientes después del incidente registrado durante el viaje.

La situación quedó así contenida antes de la llegada a destino, luego de que la tripulación separara a los pasajeros involucrados y consiguiera restablecer la normalidad dentro del vuelo.

Tomado de El Universal.

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