Delcy Rodríguez llega a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU y reunirse con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este lunes a la ciudad estadounidense de Nueva York para asistir a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que está previsto que tenga lugar a lo largo de esta semana y a la que espera "llevar la voz de Venezuela".



"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios", ha destacado Rodríguez en un comunicado difundido tras aterrizar.



Así, ha expresado que la agenda de trabajo para estos días "se basa en el respeto, la cooperación y el entendimiento". "Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes", ha zanjado.

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Está previsto que durante su viaje Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la asamblea, tal y como indican fuentes del Gobierno estadounidense. Este encuentro sería el primero entre líderes de ambos países desde el que tuvo lugar entre los entonces presidentes Nicolás Maduro y Barack Obama en 2015.



Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas el pasado mes de marzo tras siete años de ruptura y tan solo unos meses después de que el Ejército estadounidense lanzara una operación militar contra el país caribeño que derivó en la captura y encarcelamiento de Maduro, que se encuentra actualmente en una prisión de Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

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