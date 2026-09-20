Trasladan a EE. UU. a señalados del asesinato del presidente de Haití: serían 17 colombianos

Un grupo de 18 personas señaladas por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue trasladado este domingo desde Haití a Estados Unidos, donde deberán responder ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida.

La información fue confirmada por Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, quien señaló que los trasladados enfrentarán el proceso judicial en territorio estadounidense. El funcionario no reveló la identidad de las 18 personas, pero aseguró que se trata de una nueva fase en la investigación por el crimen ocurrido en julio de 2021.

”Hoy se marca la siguiente fase importante en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nuestro trabajo no terminó con los hombres que planearon y llevaron a cabo este asesinato”, informó el fiscal.

Estas personas se encontraban recluidas en un penal de Puerto Príncipe, la capital haitiana, mientras se avanzaba en toda la investigación. Sin embargo, al estar oficialmente implicados en el caso, las autoridades norteamericanas hicieron el llamado para que los trasladaran al sur del estado de la Florida para su judicialización.

Puede leer: Colombia tendría 3,1 millones menos de estudiantes matriculados para 2050, ¿por qué?

Además de los 17 militares colombianos, el único haitiano que había en este traslado es el exfuncionario gubernamental Joseph Félix Badío, quien habría servido de enlace para que se perpetrara este asesinato.

Reding Quiñones destacó que esta es solo una parte del proceso, puesto que no solo terminó con la captura y traslado de quienes planearon y ejecutaron este asesinato. También avanzarán en todas las labores para dar con quienes financiaron la logística y fueron parte intelectual de este magnicidio.

“Seguiremos las pruebas adondequiera que nos lleven, hasta quienes lo financiaron, lo facilitaron, lo apoyaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante los tribunales estadounidenses y no hemos terminado”, comentó el fiscal.

El agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, expresó que los traslados internacionales tienen como única finalidad que los responsables del crimen del mandatario respondan ante la justicia norteamericana, al tiempo que entregó detalles del objetivo de quienes estarían detrás del mismo.

“El presidente Jovenel Moïse fue asesinado por individuos que buscaban beneficiarse de oportunidades financieras ilícitas y contratos comerciales. Los arrestos internacionales realizados hoy subrayan el compromiso continuo del FBI de llevar ante la justicia a todos los participantes en este complot”, dijo el agente.

En total son 30 las personas que se encuentran capturadas por el asesinato del entonces mandatario haitiano sobre la 1:00 de la mañana del 7 de julio de 2021, cuando un grupo de mercenarios ingresó a la residencia presidencial y le propinó 12 impactos. En el hecho, la primera dama, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Durante las investigaciones se logró establecer que la financiación y coordinación del operativo se hizo desde Estados Unidos y por esta razón varios de los procesos se han adelantado desde cortes federales en Miami.

La participación de los exmilitares colombianos fue clave en este operativo, puesto que se habrían aprovechado de sus habilidades para moverse en el país caribeño e ingresar a la residencia presidencial para perpetrar el ataque.

Lea además: Así se mueve la migración en el mundo

Incluso varios de ellos ya hay nueve colombianos condenados en Estados Unidos por participar en este asesinato, de los cuales cinco fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que uno sexto tuvo una condena de nueve años por financiar el envío de chalecos antibalas para los mercenarios.

El pasado 8 de mayo fueron declarados culpables Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por un jurado federal de Miami y se espera que en próximos días se conozca si también les dan cadena perpetua.