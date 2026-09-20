Colombia tendría 3,1 millones menos de estudiantes matriculados para 2050, ¿por qué?

En 2025 natalidad en Colombia registró una caída del 4,5 % frente a 2024, con un total de 433.678 nacimientos, la cifra más baja de la última década. Frente a esta realidad, el Banco de la República publicó un estudio según el cual para 2050 habrá 3,1 millones menos de personas matriculadas en el sistema educativo.

Las proyecciones estiman que el número de estudiantes, desde transición hasta media, llegaría a cerca de 6,3 millones en 2050, unos 3,1 millones menos que los registrados en 2024.

La caída no sería igual en todos los establecimientos. De acuerdo con las estimaciones, la matrícula en el sector oficial disminuiría de manera más gradual, mientras que en los establecimientos no oficiales la reducción sería más acelerada.

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El estudio anticipa un escenario de menor demanda de cupos escolares, precisamente por la caída de la natalidad, hacia las próximas décadas, con posibles efectos diferenciados entre el sector oficial y el no oficial.

El descenso de la matrícula no será igual en todas las regiones del país. La Región Andina presenta una tendencia decreciente. La Región Pacífica sigue una trayectoria similar, con reducciones graduales de la matrícula.

El panorama es diferente en la Orinoquía y la Amazonía. Las proyecciones para 2050 superan los niveles de matrícula registrados en 2024, lo que estaría asociado a una población en edad escolar todavía en expansión.

La Región Caribe también presenta un comportamiento particular. En el escenario sin cambio demográfico, la matrícula se mantendría relativamente estable o incluso podría aumentar hacia 2050. Sin embargo, bajo el escenario de cambio rápido, se proyecta una caída pronunciada.

Estas diferencias muestran que el impacto del cambio demográfico sobre la educación no será uniforme en Colombia. Mientras algunas regiones enfrentarían una reducción significativa de estudiantes, otras podrían mantener o incluso aumentar su población escolar.

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