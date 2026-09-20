Colombia llevará su nueva política exterior a la ONU: Restrepo representará a De la Espriella

El Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá esta semana su primera participación de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Colombia expondrá los principales lineamientos de su nueva política exterior. El encuentro se realizará en Nueva York, Estados Unidos, entre el 22 y el 28 de septiembre.

El presidente no viajará a la cita internacional. Tal como había anunciado, permanecerá en Colombia y delegó su representación en el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estará acompañado por el canciller Omar Bula Escobar.

“El señor vicepresidente me va a representar en la Asamblea de la ONU. Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer. Para eso, tengo un gran vicepresidente y un gran equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que, seguramente, van a generar un gran impacto porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia”, afirmó De La Espriella recientemente.

Infórmese: Incendio forestal en Villa de Leyva no da tregua y piden apoyo de la UNGRD

¿Qué llevará Colombia a la Asamblea General de la ONU?

La delegación colombiana presentará los nuevos lineamientos de la política exterior del Gobierno, con la intención de marcar un cambio frente al enfoque internacional de la administración de Gustavo Petro.

La agenda estará concentrada en cuatro ejes: promover el comercio y atraer inversión, fortalecer la seguridad y la defensa de los intereses nacionales, impulsar la innovación, la tecnología y la transformación digital, y reconstruir alianzas estratégicas con otros países.

En la Asamblea General, Colombia también planteará la necesidad de fortalecer la cooperación entre Estados y el sistema multilateral para responder a los desafíos internacionales.

“La presencia de Colombia en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas refleja la voluntad del Gobierno nacional de consolidar una política exterior pragmática, enfocada en resultados, orientada a la defensa de los intereses nacionales y comprometida con la construcción de soluciones conjuntas a los principales desafíos globales”, señaló la Cancillería.

Ingrese: Recuperaron los cuerpos de las cuatro médicas que perdieron la vida en el accidente en Chocó

¿Qué temas se discutirán en la ONU?

La edición 81 de la Asamblea General reunirá a dirigentes y representantes de distintos países en un contexto marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. La ONU también contempla discusiones sobre cambio climático, preparación ante pandemias, aumento del nivel del mar, lucha contra el racismo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para el Gobierno De La Espriella, la cita representa además una oportunidad para establecer contactos con otros gobiernos y avanzar en las alianzas económicas, comerciales y de seguridad que hacen parte de su agenda internacional. La agenda de Restrepo incluye encuentros con representantes de distintos países y organismos internacionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .