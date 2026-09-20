Antes de renunciar, Viviane Morales dejó denuncia por déficit en la salud de los docentes

La crisis financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), denunciada por la exministra de Educación, Viviane Morales, llegó a instancias como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

La exfuncionaria advirtió en un documento radicado el 4 de septiembre, una semana antes de dejar el cargo, sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la salud de los docentes y sus beneficiarios.

Cabe recordar que, durante el gobierno de Gustavo Petro, se implementó un nuevo modelo de salud para los maestros, cuyo objetivo era fortalecer la prevención, eliminar las barreras de acceso a los servicios y garantizar la libre elección de los prestadores de salud.

Sin embargo, uno de los problemas señalados se relaciona con la forma de pago a los prestadores de salud, quienes reciben recursos de acuerdo con los servicios que prestan, como consultas y procedimientos, en lugar de una cuota fija mensual. Al parecer, este esquema habría contribuido al aumento de los costos de atención y a la acumulación de obligaciones pendientes de pago.

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Los hallazgos según la denuncia

Uno de los hallazgos estaría relacionado con la situación patrimonial del Fondo. Según el recurso presentado por Morales, a junio de 2026, el FOMAG registraba un patrimonio negativo de $3,2 billones, frente a unos activos por $5,11 billones y obligaciones que ascendían a $8,31 billones.

A esta situación se suma el déficit previsto para la atención en salud. Para 2026, el Fondo tenía presupuestados $3,83 billones para este rubro, pero las necesidades de gasto fueron estimadas en $5,31 billones, lo que representa un faltante de $1,48 billones.

Además, el FOMAG registraba $1,46 billones en cuentas por pagar a la red de prestadores de salud, de los cuales $1,21 billones correspondían a obligaciones con una antigüedad superior a tres meses.

La Fiduprevisora, que desde el 1 de mayo de 2024 administra el FOMAG, planteó trasladar $1,1 billones al componente de salud del Fondo. Estos recursos provendrían de las pensiones y cesantías de los docentes. Sin embargo, la Junta Directiva del FOMAG no aprobó la propuesta durante una sesión realizada en agosto de 2026.

Esta no sería la única preocupación. Según Morales, el FOMAG tiene $891.000 millones correspondientes a deudas de años anteriores que no fueron reconocidas contablemente y que no cuentan con los soportes necesarios para acreditar dichas obligaciones.

“A esto se suman cerca de 256.000 millones pagados de forma irregular por una prima especial a docentes pensionados y 809.000 millones que se añadieron sin ningún sustento técnico y sin autorización del consejo directivo, a las cuentas de cierre de los contratos del modelo de salud anterior”, denunció Morales.

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