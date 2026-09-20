Casi 300.000 personas se inscribieron a convocatoria de la Procuraduría por 3.051 cargos

Con la inscripción de 295.925 personas finalizó este viernes la primera etapa de la convocatoria ‘Mérito Construyendo Excelencia’, el concurso con el que la Procuraduría General de la Nación proveerá 3.051 puestos de carrera administrativa.



El proceso, que se realizó en 32 departamentos del país sin necesidad de intermediarios, concluyó con el registro de 132.459 hombres, 163.281 mujeres, 85 binarios y 100 personas que marcaron la opción otros.

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El Ministerio Público destacó la inscripción de 3.146 personas con algún tipo de discapacidad, quienes encontraron en las ofertas disponibles cargos en los que podrán aportar todos sus conocimientos y capacidades.



Dentro de los perfiles que más aplicaron a las posiciones de la convocatoria, que abrió el pasado 7 de septiembre, se encuentran los abogados y los comunicadores, siendo los profesionales grado 17 y los asesores 19 los puestos en los que se registraron la mayor cantidad de participantes.



Una vez se den a conocer los listados de las personas que cumplieron con los requisitos se surtirán las pruebas de conocimiento y comportamiento correspondientes.

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